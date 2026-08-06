ФЕОФАН ГРЕК

Византийский живописец, работавший на Руси. Феофан расписал церковь Спаса на Ильине (Новгород, 1378), Архангельский (1399) и Благовещенский соборы Московского Кремля (1405, вместе с Андреем Рублевым и Прохором с Городца). Феофану приписывают иконы деисусного чина Благовещенского собора в Московском Кремле — «Спас», «Богоматерь», «Иоанн Предтеча» (при участии и под руководством Феофана Грека исполнены и другие иконы этого и праздничного чинов). Создал в Москве мастерскую, которой приписывают иконы "Богоматери Донской" с "Успением" на обороте (1380 или 1392), "Четырёхчастная", "Преображение" из Переславля-Залесского. Творчество Феофана Грека оставило ярчайший след в живописи Новгорода и Москвы и нашло множество последователей.

Биография

Феофан Грек родился, вероятно, в 30-х годах XIV века и умер между 1405 и 1415 годами. Великий живописец русского средневековья был родом из Византии, почему и получил прозвище “Грек”. На Русь художник приехал не позднее 1378 года. Впервые имя его появляется в Новгородской летописи: видимо, именно новгородцы пригласили уже известного в Греции художника для росписи вновь построенной на Торговой стороне церкви. Третья новгородская летопись под 6886 (1378 год) пишет: "Того же лета подписана церковь Господа нашего Иисуса Христа, на Ильине улице, повелением благородного и боголюбивого боярина Василья Даниловича, со уличаны Ильины улицы, а подписывал мастер Греченин Феофан, при великом князе Димитрии Ивановиче и при Архиепископе Алексии Великого Новгорода и Пскова". Летописец говорит здесь о фресках церкви Спаса Преображения на Ильине улице, частично сохранившихся до нашего времени. Их расчистка началась в 1910 году, но закончилась только в 1944 году. Теперь эта церковь является одним из наиболее известных исторических памятников Новгорода, главным источником для изучения творческой манеры великого мастера.

Но, пожалуй, главный источник для изучения жизни и творчества Феофана Грека – это письмо писателя и монаха, современника гениального византийца, составителя житий Епифания Премудрого, написанное им Кириллу, игумену тверского Спасо-Афанасьевского монастыря. Это послание, составленное около 1415 года, содержит важные подробности биографии приезжего грека и, кроме того, дает живую характеристику мастера, сделанную человеком, лично знавшим художника и сумевшим подметить необычные, индивидуальные черты его характера.

Только из этого послания известно, что Феофан Грек расписал более сорока каменных церквей в Константинополе, Халкидоне, Галате, Кафе (ныне Феодосия), Великом и Нижнем Новгородах, в Москве. Епифаний Премудрый описывает некоторые его произведения, в том числе поразившие современников «страннолепные» (чудесные) росписи княжеских палат, на стене которых художник изобразил Москву. Епифаний Премудрый отмечает также необычайную свободу поведения художника во время творчества, — что он, работая, никогда не смотрел на образцы, беспрестанно ходил и беседовал, причем ум его не отвлекался от его живописи. При этом Епифаний Премудрый иронизирует над скованностью и неуверенностью «нециих наших» иконописцев, неспособных оторваться от образцов. Характеризуя личность и творчество Феофана, Епифаний называет его «преславный мудрец, философ зело хитрый, книги изограф искусный и живописец изящный среди иконописцев».

Между 1378 и 1390 годами Феофан, по свидетельству Епифания, участвовал в восстановительных работах в Нижнем Новгороде после набега татар, которые сожгли город и монастыри. Его росписи не сохранились. Около 1390 года мастер прибыл в Москву. По свидетельству московских летописей, Феофан Грек участвовал в украшении кремлёвских храмов (1395, 1399 и 1405). В 1395 году он расписывал церковь Рождества Богородицы в Московском Кремле (позднее здание было разобрано в связи со строительством на этом месте Архангельского собора, 1505—1508). В 1405 году Феофан расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле вместе с Прохором с Городца и «чернецом» (монахом) Андреем Рублёвым. По традиции Феофану Греку приписывают также оформление знаменитых рукописей рубежа XIV–XV веков – Евангелия Хитрово и Евангелия Федора Кошки, хотя вопрос об их авторстве окончательно не решён.

К сожалению, ни летописи, ни Епифаний Премудрый не упоминают о дате смерти Феофана, которая так и осталась неизвестной. Видимо, он скончался в весьма преклонном возрасте где-то между 1405 и 1415 годами.

Искусство Феофана Грека

Хотя манера письма Феофана исключительно индивидуальна, все же и для нее можно найти прямые источники в памятниках константинопольской школы. Это, прежде всего, фрески трапезной Кахриэ Джами, возникшие во втором десятилетии XIV века. Здесь головы отдельных святых (особенно Давида Солунского) кажутся как бы вышедшими из-под кисти Феофана. Они написаны в энергич­ной, свободной манере письма, основанной на широком применении смелых мазков и так называемых отметок, с помощью которых моделируются лица. Эти блики и отметки особенно активно используются в отделке лба, скул, гребня носа. Сам по себе данный прием не нов, он весьма распространен в живописи XIV века, преимущественно первой его поло­вины. Что сближает росписи Кахриэ Джами и фрески Феофана — это замечательная точность в распределении бликов, всегда попадающих в нужное место, благодаря чему форма приобретает крепость и конструктивность. В памятниках провинциального круга (как, например, в росписях пещерного храма Теоскепастос в Трапезунде) мы никогда не найдем подобной точности моделировки. Лишь познакомившись с такими провинциальными работами, окончательно убеждаешься в столичной выучке Феофана, который в совершен­стве овладел всеми тонкостями константинопольского мастерства.

На константинопольскую школу указывают и основные принципы феофановского ис­кусства — напряженный психологизм образов, необычайная острота индивидуальных характеристик, динамическая свобода и живописность композиционных построений, изы­сканный «тональный колорит», преодолевающий пеструю многодетность восточной па­литры, наконец, незаурядное декоративное чутье, восходящее к лучшим традициям цареградской живописи. Всеми этими гранями своего искусства Феофан выступает перед нами как столичный художник, живущий эстетическими идеалами константинопольского общества.