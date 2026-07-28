ФЕОДОСИЯ

Город, расположенный на юго-востоке Крыма на побережье Феодосийского залива и по склонам отрогов хребта Тепе-Оба, который прикрывает город с юго-запада. Хребет, высотой 302 м над уровнем моря, замыкает собой Главную гряду Крымских гор, тянущуюся вдоль побережья от мыса Айя, близ Севастополя, до мыса Святого Ильи у Феодосии, и обрывается в море крутым глиняным уступом.

Основанное в VI в. до н.э. античное поселение Феодосия в течении всей своей многовековой истории было одним из самых крупных торговых портов в акватории Черного и Азовского морей. Лишь ко второй половине XVIII в. относительно молодой Таганрог начинает постепенно превосходить присоединенную в 1771 году к России Феодосию по товарообороту, что наносит значительный удар по экономике древнего города. Тогда же большая часть христианского населения покинула город, переехав в Приазовье. Но он продолжал развиваться, и к концу XIX в. его население увеличилось в пять раз, и поток желавших увидеть древности, оставленные здесь в XIV в. генуэзцами, не иссякал, а море прельщало воображение даже самых изысканных ценителей крымского отдыха.

Как и многие крымские города, Феодосия была основана выходцами из Милета. В IV. в. до н.э. город был разрушен гуннами, но спустя небольшой промежуток времени отстроен заново аланами. Тогда он получил название Ардабда. Затем контроль над Ардабдой устанавливала и Византия, и Хазарский каганат, и Золотая Орда. Однако наибольший след оставила после себя Газария. В западноевропейских источниках «Газарией» назывались генуэзские колонии в Северном Причерноморье. Под «Газарией» подразумевался не только Крым, но и побережье Черного и Азовского морей, за исключением входивших в состав Византии территорий. В 1266 году хан Оран-Тимур, которому Крым был дан во владение золотоордынским ханом Менгу-Тимуром, разрешил генуэзцам основать торговую факторию и колонию на месте древней Феодосии, с условием: платить ему пошлины за ввоз и вывоз товаров, с предоставлением всем купцам права покупать и продавать на этой земле привозимые из других мест товары. Окружённый татарскими, византийскими и иными владениями, город стал столицей генуэзских владений в Крыму и получил название «Кафа». Тогда население составляло порядка 70 тысяч человек, для сравнения, по переписи 2014 года население Феодосии – 101 тысяча.

Остатки генуэзской крепости XIV в. и несколько христианских храмов того же периода сохранились по сей день. В период османского владычества XV-XVIII вв. в городе был устроен крупнейший в Северном Причерноморье рынок рабов. Кефе порой называли Кючюк-Истанбул – Маленький Стамбул.

В 1771 году в ходе шестой русско-турецкой войны Феодосия была захвачена, а по Кучук-Кайнарджийскому миру 1774 года и весь Крым отошел России.

На территории полуострова была создана Таврическая губерния, куда вошла и Феодосия.

Создание Таврической губернии было частью придуманного Екатериной II «греческого проекта», над разработкой которой трудилось известные политические деятели того времени, такие, как А.А. Безбородко, Г.А. Потемкин, архиепископ Евгений (Булгарис). Императрица хотела, объединившись с Венецианской республикой и Священной Римской империей, раз и навсегда покончить с Османской империи, а на ее руинах возродить Византийскую державу во главе со своим внуком – Константином Павловичем. Этому, однако, так и не суждено было сбыться.

В XX в. в Феодосии был выстроен огромный торговый порт, песок для которого свозили со всех близлежащих берегов. Так, в близлежащем Коктебеле из-за этого практически отсутствует песчаный пляж. В 1920 году в Феодосии была установлена советская власть. В 1954 году город в составе Крымской области был передан УССР. В 2014 году Феодосия вместе с остальным Крымом вошла в состав РФ.

Ныне здесь открыто множество музеев, дом и картинная галерея И.К. Айвазовского, наличествует множество архитектурных памятников генуэзского периода. В одном из старейших районов города, - Карантине по сей день сохранилось полуразрушенное караимское кладбище. Феодосия является одним из известнейших курортных городов юго-восточной части Крыма.

Феодосия в искусстве

В конце XIX и в начале XX века сложилась т.н. «киммерийская школа» пейзажа. Эту «школу» составили художники, жившие в Феодосии: И. К. Айвазовский, К. Ф. Богаевский, М. А. Волошин, Л. Ф. Лагорио, А. И. Фесслер, М. П. Латри.

Также в Феодосии и окрестностях побывали и отразили посещение этих мест в своем творчестве А.П. Чехов, А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, А.М. Горький, О.Э. Мандельштам, А.С. Грин и многие другие.