ФЕДОТОВ Виктор Викторович
Окончил исторический факультет МГУ в 1976 г.
Кандидатская диссертация: Муниципальное землевладение в Италии в I в. н.э. (МГУ, 1979).
Кандидат исторических наук. Работал главным библиографом Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева», Москва.
Область научных интересов:
Историческая география;
Маргинальные субкультуры;
Историческая психология.
Сочинения:
Античные демографические процессы по данным исторической географии (результаты и перспективы исследований) // Женщина, брак, семья до начала Нового времени. Демографические и социокультурные аспекты. М., 1993;
Историческая география античного мира. М.: МЭИ,1996;
Историческая география Северо-Вост. Евразии в эпоху античных цивилизаций. М., 1996;
Библейская мораль и культурные традиции древнего Средиземноморья: Хрестоматия по исторической психологии. М., 1998;
Античная библиография: аннотированный справочник сохранившихся и не сохранившихся сочинений. М., 2004;
Справочно-библиографические материалы по проблемам изучения культуры и истории древнего мира: хронология основных открытий, зарубежная и российская историография до распада СССР. М., 2004;
Проблемы мотивации, восприятия и исторического комплекса поведенческих установок // Историческая психология, психоистория, социальная психология: общее и различия: Материалы XV Международной научной конференции, Санкт-Петербург. СПб., 2004.