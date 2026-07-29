ФЕДОТОВ Виктор Викторович

Окончил исторический факультет МГУ в 1976 г.

Кандидатская диссертация : Муниципальное землевладение в Италии в I в. н.э. (МГУ, 1979).

Кандидат исторических наук. Работал главным библиографом Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева», Москва.

Область научных интересов :

Историческая география;

Маргинальные субкультуры;

Историческая психология.

Сочинения:

Античные демографические процессы по данным исторической географии (результаты и перспективы исследований) // Женщина, брак, семья до начала Нового времени. Демографические и социокультурные аспекты. М., 1993;

Историческая география античного мира. М.: МЭИ,1996;

Историческая география Северо-Вост. Евразии в эпоху античных цивилизаций. М., 1996;

Библейская мораль и культурные традиции древнего Средиземноморья: Хрестоматия по исторической психологии. М., 1998;

Античная библиография: аннотированный справочник сохранившихся и не сохранившихся сочинений. М., 2004;

Справочно-библиографические материалы по проблемам изучения культуры и истории древнего мира: хронология основных открытий, зарубежная и российская историография до распада СССР. М., 2004;

Проблемы мотивации, восприятия и исторического комплекса поведенческих установок // Историческая психология, психоистория, социальная психология: общее и различия: Материалы XV Международной научной конференции, Санкт-Петербург. СПб., 2004.