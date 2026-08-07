ФЕДОТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Из потомственных дворян Воронежской губернии. Окончил 2-ю Харьковскую гимназию. 4.5.1871 поступил унтер-офицером на правах вольноопределяющегося в 18-й пехотный Вологодский полк. 1.9.1873 поступил в Чугуевское пехотное юнкерское училище. 5.7.1875 окончил училище по 1-му разряду и отправлен в свой полк. 3.9.1875 произведен в прапорщики.9.12.1875 переведен во 2-й стрелковый батальон. 25.3.1876 произведен в подпоручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 1.5.1877 произведен в поручики. 24.8.1877 прикомандирован к Санкт-Петербургскому гренадерскому полку. 25.11.1877 переведен в Санкт-Петербургский гренадерский полк. 5.1.1878 ранен в бою у деревни Карагач. 30.8.1880 произведен в штабс-капитаны. 24.3.1885 произведен в капитаны. 27.9.1885 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 20.11.1888 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Кавказский военный округ. 26.11.1888 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 19-й пехотной дивизии. 28.12.1888 назначен и. д. штаб-офицера при управлении начальника 13-й местной бригады (с 11.6.1895 – Тамбовская местная бригада). 9.4.1889 произведен в подполковники с утверждением в должности. С 1.5.1892 по 1.9.1892 прикомандирован к 9-му гренадерскому Сибирском полку для цензового командования батальоном. 28.3.1893 произведен в полковники за отличие по службе. 2.1.1897 назначен начальником штаба 11-й пехотной дивизии. 27.8.1900 назначен командиром 69-го пехотного Рязанского полка. 10.7.1903 назначен окружным дежурным генералом штаба Туркестанского военного округа. 13.8.1903 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 8.12.1904 назначен окружным генерал-квартирмейстером штаба Туркестанского военного. 28.6.1905 назначен военным губернатором Сыр-Дарьинской области. 30.7.1906 назначен начальником штаба 2-го Туркестанского армейского корпуса. 2.7.1910 произведен в генерал-лейтенанты с назначением начальником 11-й пехотной дивизии. Участник Первой мировой войны. 3.4.1915 назначен командиром 32-го армейского корпуса. 25.8.1916 произведен в генералы от инфантерии. С 22.5.1917 по 4.6.1917 вр. командовал 11-й армией. 23.6.1917 по болезни назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь генерал-лейтенанта Евгения Николаевна (урожденная Ломакина). Дети: Александр (р. 15.10.1890), Надежда (р. 12.12.1904).