ФЕДОСОВ ИВАН АНТОНОВИЧ

Советский и российский историк.

Биография и карьера

Происходил из крестьян, среднее образование получил в Калуге. В 1938 г. поступил в московский Институт истории, философии и литературы, вошедший в состав МГУ им. М.В. Ломоносова. 9 июля 1941 г. добровольцем отправился на фронт. В феврале 1942 г. Федосов получил тяжелое боевое ранение. Длительное время лежал в госпитале, из-за инвалидности не смог вернуться на фронт, и после демобилизации продолжил обучение на историческом факультете. Через год окончил университет. После окончания ВОВ поступил в аспирантуру и в 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Общественно-политические взгляды М.М. Щербатова».

После защиты в 1947-1951 г. заведовал редакцией истории в Государственном комитете по делам издательств, полиграфии и книжной торговли СССР. С марта 1948 г. преподавал на кафедре истории СССР исторического факультета МГУ. В 1956 г. И.А. Федосов исполнял обязанности декана, на следующий год защитил докторскую диссертацию «Революционное движение в России во второй четверти XIX в.» и в сентябре того же года стал деканом. Ушел с этого поста в феврале 1971 г. С 1950 г. доцент, с 1958 г. профессор, с 1995 г. профессор-консультант. С 1959 г. по 1995 г. возглавлял кафедру истории СССР периода капитализма (кафедра выделилась в 1953 г.). С 1974 г. по май 1986 г. проректор по учебной работе гуманитарных факультетов МГУ. Параллельно работал в журнале «Вопросы истории».

И.А. Федосов занимался самыми разными проблемами отечественной истории. Он написал ряд трудов по истории отечественной культуры, проблемам абсолютной монархии, вопросам источниковедения. Кроме этого, его интересовала история МГУ им. М.В. Ломоносова, он входил в редколлегию ряда изданий по этой проблематике. Центральной его работой стало исследование «Революционное движение в России второй четверти XIX в.», созданное на основе докторской диссертации. Ученому удалось собрать обширный архивный материал, он использовал в том числе и следственные дела, заведенные на участников различных подпольных кружков.

Принимал активное участие в создании учебников, документальных сборников и пособий для высшей школы. С 1963 по 1989 гг. практически ежегодно переиздавались написанные им школьные учебники по истории СССР для 8-9-х классов. АПН СССР (будущая Российская академия образования) в 1968 г. избрала его в члены-корреспонденты, а в 1982 г. он стал ее действительным членом.