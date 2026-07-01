ФЁДОРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советский и российский историк.

Биография и карьера

Родился в многодетной крестьянской семье. После окончания Гаврилово-Посадской средней школы поступил на исторический факультет МГУ (1945). Учился в аспирантуре кафедры истории СССР. В 1953 г. защитил диссертационную работу на соискание степени кандидата исторических наук по теме «Солдатское движение в годы декабристов (1816-1825)» (научный руководитель М.В. Нечкина). С 1953 по 1995 г. работал на кафедре истории СССР периода капитализма. В 1969 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Помещичьи крестьяне Центрально-промышленного района России накануне падения крепостного права». В 1978 г. был назначен заместителем главного редактора журнала Вестник Московского университета (Серия История). Параллельно с 1975 до 1985 г. был старшим научным сотрудником Института истории СССР АН СССР, также членом редколлегии журнала «Отечественная история» (1990-2000). Читал лекции в иностранных университетах (Монгольском, Берлинском, Софийском им. Климента Охридского). С 1995 г. заведующий кафедрой истории России периода ХIХ — начала ХХ вв. исторического факультета МГУ. В 1996 г. получил Государственную премию РФ за участие в работе по созданию девятитомного труда «Законодательство Руси X-XX вв.». В 2000 г. удостоен звания заслуженного профессора Московского университета. За монографию «Русская православная церковь и государство. Синодальный период 1700-1917» получил премию памяти митрополита Макария в 2003 г. Помимо научной деятельности, принимал активное участие в создании учебников по истории России для учеников средней школы, абитуриентов, студентов высшей школы. Занимался популяризацией науки, читал лекции для широкой публики в Политехническом музее. После смерти ученого в г. Гаврилов Посад стали проходить краеведческие чтения его памяти.