ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Жизнь и деятельность

Внебрачный сын князя П. И. Гагарина, фамилию Федоров получил от своего крестного. С 1836 г. в уездном училище, с 1842 по 1849 г. в гимназии г. Тамбов. Продолжил учебу в Ришельёвском лицее в Одессе, но не смог закончить его из-за смерти своего дяди, платившего за обучение. После получения аттестата учителя географии в 1854 г. начал преподавать в уездном училище г. Липецка, затем в Боровске, Богородске, Угличе, Одоеве и Боровске. Подвергся аресту по делу Д. Караказова, но вскоре освобожден. В 1869–73 гг. работал на должности помощника библиотекаря в Чертковской библиотеке . В 1874–98 гг. работал в библиотеке Румянцевского музея, составив в нем первый систематический книжный каталог. После окончания работы музея Н.Ф. Федорова посещали многие выдающиеся ученые и мыслители того времени, вскоре простой библиотекарь приобрел известность и получил прозвище «московского Сократа». Считается основоположником русского космизма, был глубоко верующим человеком, что нашло отражение в его сочинениях (по этой причине его творческое наследие находилось на периферии в советское время). Непродолжительное время в конце жизни трудился в читальном зале московского архива Министерства иностранных дел. Был лично знаком с выдающимися людьми своего времени: Л.Н. Толстым , К.Э. Циолковским и многими др. При этом вел крайне скромный образ жизни, свое жалование раздавал нуждавшейся в средствах молодым ученым и студентам. Скончался от воспаления легких. Похоронен на кладбище Скорбященского монастыря, которое было закрыто в 1920 г., а затем снесено в 1930 г. На его месте был разбит детский парк. Собрание его сочинений было подготовлено к изданию его учениками В.А. Кожевниковым и Н.П. Петерсоном, выпустившие в 1906 и 1913 г. два тома из предполагавшихся трех под названием «Философия общего дела». Всего Федоров написал около 100 работ, но часть его творчества была безвозвратно утрачена. Во время «перестройки» в СССР создается Общество имени Фндорова с целью изучения его научного наследия. В октябре 2009 г. в Боровске был открыт памятник выдающего мыслителя и педагога.