ФЁДОРОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

Общественный, финансовый деятель, публицист.

Происхождение и образование.

Личный почетный гражданин. Учился в Воронежском Михайловском кадетском корпусе (1855-1863). Окончил 2-й Московский кадетский корпус. Прослужив семь лет в войсках, поступил в Московский университет, где и окончил курс по юридическому факультету (1875).

Журналистика.

Вступил в сословие присяжных поверенных. Во время сербско-турецкой войны был военным корреспондентом «Русских ведомостей», а во время русско-турецкой 1877-1878 гг. писал также для «Всемирной иллюстрации» и «Illustrated London-News».

После войны его жизнь и деятельность была связана так или иначе с железными дорогами: занимал пост президент общего съезда представителей русских железных дорог (председатель Всероссийского железнодорожного съезда), член совета по тарифным делам; член Высшего комитета по обследованию железных дорог в России. Занимался предпринимательской деятельностью. Был членом и директором правлений железных дорог, банков и др. промышленных и торговых компаний (в том числе директором правления Рязанско-Уральской железной дороги, членом совета Русского торгово-промышленного банка, председателем правления общества Петербургских портовых зерноподъемов и складов).

С 1904 г. гласный Петербуржской городской думы. 06 июня 1905 г. входил в состав делегации земских и городских деятелей к императору Николаю II.

Кадет.

С 1905 г. член Конституционно-демократической партии (с 1905), ее казначей. Депутат 2-й Государственной Думы (1906-1907) от Петербуржской губернии, председатель ее бюджетной комиссии; входил во фракцию Партии народной свободы, казначей этой партии. Выступал в прениях по вопросу об избрании Продовольственной комиссии, об оказании помощи безработным, о бюджете.

Долгое время с 1909 по 1918 г. редактировал столичный журнал «Городское хозяйство» («Городское дело»).

Первая мировая война.

В годы Первой мировой войны член Петроградского комитета Всероссийского союза городов. В 1915 г. вошел в Общество словенской взаимности, член «Прогрессивного кружка». В 1916 г. представитель частных железных дорог в Совете по железнодорожным делам Министерства путей сообщения, член Городского комитета по сбору и распределению пожертвований на нужды, вызываемые военным временем.

Сочинения: Хлебная конкуренция России с Америкой. — СПб., 1883;

О складах элеваторов в связи с реформой хлебной торговли. — СПб., 1885;

Международная хлебная торговля в 1885 году: Доклад Статистического отделения Московского юридического общества. — СПб., 1886;

Международная хлебная торговля в 1886 году: Доклад Статистического отделения Московского юридического общества. — СПб., 1887;

Хлебная торговля в главнейших русских портах и в Кенигсберге. — СПб., 1888;

Обзор международной хлебной торговли. — М, 1889;

Хлопководство в Средней Азии; Соперничество торговых интересов на Востоке. — СПб., 1903;

Финансово-хозяйственная программа города Петербурга. 1905 год. — СПб., 1905;

Реальные основы современной международной политики: Доклад в Обществе востоковедения. — СПб., 1909;

Ответственность русских железных дорог в цифрах. — СПб., 1911;

Финансы Китая: Доклад в Обществе финансовых реформ. — СПб., 1912;

Экономическое положение Сибирской магистрали. — СПб, 1912;

Дороговизна жизни. — СПб., 1913;

Экономические интересы, замешанные в большой европейской войне (Необходимая справка). — СПб, 1913;

Финансы города Петербурга: Докладная записка Петербургской городской думе. — СПб, 1914;

Продовольствие Петрограда за время войны. — Пг, 1915;

Война и дороговизна жизни 1916 года. — Пг, 1916;

Война и финансы города Петрограда 1916 года. — Пг, 1916;

Хлопководство и орошение новых земель в Туркестане. — Пг, 1917;

Мировой рынок и транспортировка пищевых продуктов первой необходимости. — Пг, 1923.