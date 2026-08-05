ФЁДОРОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
Общественный, финансовый деятель, публицист.
Происхождение и образование.
Личный почетный гражданин. Учился в Воронежском Михайловском кадетском корпусе (1855-1863). Окончил 2-й Московский кадетский корпус. Прослужив семь лет в войсках, поступил в Московский университет, где и окончил курс по юридическому факультету (1875).
Журналистика.
Вступил в сословие присяжных поверенных. Во время сербско-турецкой войны был военным корреспондентом «Русских ведомостей», а во время русско-турецкой 1877-1878 гг. писал также для «Всемирной иллюстрации» и «Illustrated London-News».
После войны его жизнь и деятельность была связана так или иначе с железными дорогами: занимал пост президент общего съезда представителей русских железных дорог (председатель Всероссийского железнодорожного съезда), член совета по тарифным делам; член Высшего комитета по обследованию железных дорог в России. Занимался предпринимательской деятельностью. Был членом и директором правлений железных дорог, банков и др. промышленных и торговых компаний (в том числе директором правления Рязанско-Уральской железной дороги, членом совета Русского торгово-промышленного банка, председателем правления общества Петербургских портовых зерноподъемов и складов).
С 1904 г. гласный Петербуржской городской думы. 06 июня 1905 г. входил в состав делегации земских и городских деятелей к императору Николаю II.
Кадет.
С 1905 г. член Конституционно-демократической партии (с 1905), ее казначей. Депутат 2-й Государственной Думы (1906-1907) от Петербуржской губернии, председатель ее бюджетной комиссии; входил во фракцию Партии народной свободы, казначей этой партии. Выступал в прениях по вопросу об избрании Продовольственной комиссии, об оказании помощи безработным, о бюджете.
Долгое время с 1909 по 1918 г. редактировал столичный журнал «Городское хозяйство» («Городское дело»).
Первая мировая война.
В годы Первой мировой войны член Петроградского комитета Всероссийского союза городов. В 1915 г. вошел в Общество словенской взаимности, член «Прогрессивного кружка». В 1916 г. представитель частных железных дорог в Совете по железнодорожным делам Министерства путей сообщения, член Городского комитета по сбору и распределению пожертвований на нужды, вызываемые военным временем.
Сочинения: Хлебная конкуренция России с Америкой. — СПб., 1883;
О складах элеваторов в связи с реформой хлебной торговли. — СПб., 1885;
Международная хлебная торговля в 1885 году: Доклад Статистического отделения Московского юридического общества. — СПб., 1886;
Международная хлебная торговля в 1886 году: Доклад Статистического отделения Московского юридического общества. — СПб., 1887;
Хлебная торговля в главнейших русских портах и в Кенигсберге. — СПб., 1888;
Обзор международной хлебной торговли. — М, 1889;
Хлопководство в Средней Азии; Соперничество торговых интересов на Востоке. — СПб., 1903;
Финансово-хозяйственная программа города Петербурга. 1905 год. — СПб., 1905;
Реальные основы современной международной политики: Доклад в Обществе востоковедения. — СПб., 1909;
Ответственность русских железных дорог в цифрах. — СПб., 1911;
Финансы Китая: Доклад в Обществе финансовых реформ. — СПб., 1912;
Экономическое положение Сибирской магистрали. — СПб, 1912;
Дороговизна жизни. — СПб., 1913;
Экономические интересы, замешанные в большой европейской войне (Необходимая справка). — СПб, 1913;
Финансы города Петербурга: Докладная записка Петербургской городской думе. — СПб, 1914;
Продовольствие Петрограда за время войны. — Пг, 1915;
Война и дороговизна жизни 1916 года. — Пг, 1916;
Война и финансы города Петрограда 1916 года. — Пг, 1916;
Хлопководство и орошение новых земель в Туркестане. — Пг, 1917;
Мировой рынок и транспортировка пищевых продуктов первой необходимости. — Пг, 1923.