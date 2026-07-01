ФЁДОРОВ ИВАН

Русский первопечатник, просветитель.

Биография и творчество

Предположительно работал в Анонимной типографии, открытой в Москве в середине XVI в. Позднее возглавил первую русскую государственную типографию в Москве, где совместно с Петром Мстиславцем в 1563-1564 гг. выпустил первую русскую печатную книгу, имевшую точную датировку. По всей видимости, Иван Федоров был автором послесловия к «Апостолу», из которого мы узнаем об истории книгопечатания в России. Разработал старопечатный стиль. В 1565 г. напечатал 2 издания «Часовника» (Часослов), богослужебную книгу, использовавшуюся для обучения грамоте. После этого он вместе с Петром Мстиславцем уехал в Великое княжество Литовское, где открыл типографию в имении польского магната Заблудове. Здесь ими было издано несколько книг. В 1572 г. Федоров переехал во Львов, где вернулся к изданию «Апостола», в послесловии к которому поведал о причинах переезда из Москвы, о своей работе в Великом княжестве Литовском. Во Львове в 1574 г. им был напечатан первый учебник – «Азбука». По приглашению князя К.К. Острожского на следующий год переехал в г. Острог, где был назначен управляющим Дерманского Свято-Троицкого монастыря. Вскоре на средства князя была открыта типография, находившаяся недалеко от замка. В 1578 г. Иван Федоров издал «Азбуку», в 1580 г. Новый Завет с Псалтирью и «Книжку собрание вещей нужнейших». Но основным изданием стала знаменитая Острожская Библия (1580–1581), в подготовке которой помимо русского печатника участвовали ученые греки и ректор Острожской академии Г.Д. Смотрицкий, основой послужила Геннадиевская Библия, текст которой сверялся с греческими источниками. По всей видимости, между князем и первопечатником произошел конфликт, в 1581/1582 гг. Иван Федоров уезжает во Львов. Дела не складывались, и в январе 1583 г. он взял заказ на изготовление малой пушки, который ему предложил львовский мастер Данило Король (Круль). В том же году потерпел неудачу, желая продать изобретение императору Рудольфу II. После кончины был погребен в Свято-Онуфриевском монастыре (г. Львов). В 1903 г. при перестройке монастырского храма надгробная плита была уничтожена. В 1909 г. был установлен памятник Федорову в Москве (скульптор С.М. Волнухин), в 1977 г. - во Львове (скульпторы В.Н. Борисенко и В.М. Подольский).