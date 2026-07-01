ФЕДОРЕНКО ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ

Советский военный деятель, Маршал бронетанковых войск (1944).

Биография

Родился 10 (по новому стилю – 22) октября 1896 года в слободе Царёв-Борисов (ныне – село Оскол в Изюмском районе Харьковской области Украины). После окончания начальной школы работал на шахтах, солезаводах. В 1915 году был призван на службу в Императорский Черноморский флот. Прошёл обучение, получив специальность рулевого, служил на тральщике. После Февральской революции был избран председателем судового комитета, тогда же вступил в партию. Осенью 1917 года участвовал в создании красногвардейских формирований и установлении Советской власти на юге Украины.

После создания РККА добровольцем поступил в неё на службу. Принимал участие в Гражданской войне , командовал бронепоездом. Сражался против частей Чехословацкого корпуса, в Сибири, под Петроградом и в Крыму.

В послевоенное время служил в артиллерийских частях. В 1947 году окончил ВАШК, в 1927 году – КУКС, в 1930 году – курсы политподготовки командиров-единоначальников при ВПА, в 1934 году – Военную академию им. М. В. Фрунзе. В 1930-е годы служил в танковых частях, командовал полком, бригадой. В 1937-1940 годах возглавлял автобронетанковые войска КОВО. В июне 1940 года был назначен начальником АБТУ РККА.

Великая Отечественная война

Первые полтора года войны продолжал руководить АБТУ. В декабре 1942 года стал первым командующим БТ и МВ. Многократно выезжал в действующую армию, лично координировал действия танковых частей в ходе битвы за Москву, под Сталинградом и на Курской дуге. Под его руководством осуществлялось налаживание серийного производства танков, бесперебойное снабжение техникой частей. Внёс значительный вклад в совершенствование танковых и механизированных соединений, теории их применения в ходе боевых действий. По его инициативе из подчинения командующего артиллерией РККА ему были переданы самоходно-артиллерийские части. Руководил принятием на вооружение новейших САУ.

Послевоенная жизнь

Вплоть до самой смерти продолжал командовал БТ и МВ. Под его руководством была полностью реорганизована структура центральных органов управления этим родом войск, в том числе ремонтными подразделениями. В составе ГБТУ был создан научно-танковый комитет. Скончался 26 марта 1947 года.