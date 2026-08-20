Федор Петрович Толстой

Толстой Федор Петрович

10(21).02.1783, Санкт-Петербург – 13(25).04.1873, Санкт-Петербург

Скульптор, художник и медальер. Граф, вице-президент Академии художеств (1828). Его творчество относится к периоду позднего классицизма.

Детские и юношеские годы. Любовь к искусству и выбор пути

Отец – глава Кригс-комиссариата, занимавшегося снабжением русских войск, граф Петр Андреевич Толстой. Федор Петрович являлся дядей Алексея Константиновича Толстого и двоюродным дядей Льва Николаевича Толстого.

Еще ребенком он был записан в Преображенский полк в сержантском чине. Затем обучался в иезуитском коллегиуме в Полоцке, после чего поступил в петербургский Морской кадетский корпус. Здесь стала проявлять себя тяга молодого человека к изобразительному искусству. Тогда 19-летний Толстой стал посещать занятия в Академии художеств. Через два года он оставил военную карьеру и посвятил себя искусству.

Его главным учителем в академии стал скульптор Иван Прокофьев. Федор Петрович проявлял себя талантливым медальером. Его дебютной работой здесь стала медаль «В память просветительской деятельности Чацкого» (1809). Вскоре Толстой стал почетным членом АХ и был приглашен на службу в столичный Монетный двор. Здесь он смог вывести искусство медали на новый уровень. В 1814-1836 годах мастер выполнял знаменитую серию из двадцати медалей, посвященных Отечественной войне 1812 года и Заграничным походам русской армии. Серия стала вершиной русского медальерного дела в XIX веке, а ее автор получил широкую известность.

Ф.П. Толстой. Медальон «Битва Бородинская».

Источник: pinterest.ru

Творческий расцвет. Академия художеств

С 1811 года Толстой был масоном, через несколько лет основал свою ложу «Избранного Михаила», в которой состояли многие будущие участники декабристского движения. Сам Федор Петрович с 1818 года входил в «Союз Благоденствия», занимая в нем руководящие посты, однако в самом восстании 14 декабря 1825 года участия не принимал.

В 1820-е годы он был преподавателям медальерного класса Академии художеств, а в 1828 году стал ее вице-президентом. Толстой был автором многих горельефов («Летящая Фортуна», «Автопортрет с семьей» и др.) и барельефов («Первый шаг императора Александра за пределы России в 1813 году» и др.). С ранней юности Федор Петрович проявлял себя и как талантливый художник. Его первая картина «Надежда» относится к 1796 году. В основном он работал в жанре пейзажа («Бабочка», 1821; «Ветка липы в саду», 1831; «Вид в Парголовском саду», 1841; «Вид в саду дачи Марковиль в Финляндии», 1855 и мн. др.). Выступал Толстой и в качестве портретиста («Семейный портрет», 1830 и др.). Он был мастером ботанического натюрморта («Ветка винограда», 1817; «Ягоды красной и белой смородины», 1818; «Букет цветов, бабочка и птичка», 1820). Его работы в этом жанре пользовались большим успехов. Один из рисунков-натюрмортов Толстого был подарен им императрице Елизавете Алексеевне.

Ф.П. Толстой. Семейный портрет. 1830 г. Вместе с художником изображена его жена Анна Федоровна и дочери Елизавета и Мария.

Источник: pinterest.ru

Толстой принимал участие в архитектурном оформлении возводимого с 1837 года Храма Христа Спасителя в Москве. В 1839 году скульптор выполнил бюст царя Николая I. В середине 1850-х Федор Петрович выполнял модель статуи нимфы для Львиного каскада в Петергофе (она возвышалась в центре колоннады). Неожиданно проявил себя Толстой и в совершенно другой сфере – в 1838 году он создал балет «Эолова арфа». К тому же времени относится его участие в судьбе крепостного поэта и художника Тараса Шевченко, он много сделал для выкупа того из неволи. Впоследствии в 1858 году Федор Петрович помог Шевченко освободиться от рекрутской службы, которую поэт нес с 1847 года.

Ф.П. Толстой. Букет цветов, бабочка и птичка. 1820 г .

Источник: pinterest.ru

В конце 1840-х мастер стал профессором скульптуры в родной академии, а в начале 1850-х стал руководить художественным отделом академического Мозаичного заведения. В «Евгении Онегине» фигуру Толстого запечатлел великий Пушкин.

Семья и наследники. Последние годы

Федор Петрович был дважды женат. В 1810 году он сочетался браком с Анной Дудиной, которая затем часто позировала мужу для его работ. У пары родились две дочери Елизавета и Мария. Анна Федоровна скончалась в 1835 году от удара. Через три года художник вступил в брак с Анастасией Агафоновной Ивановой, вместе они участвовали в судьбе Тараса Шевченко. У них появились на свет так же две дочери Екатерина и Ольга. Так как граф Толстой не имел сыновей, то после смерти дочери Ольги в 1871 году он усыновил своего внука Александра, который взял его фамилию и унаследовал титул.

М.И. Скотти. Портрет А.Ф. Толстой. 1830-е гг.

Источник: pinterest.ru

В последние годы жизни Федор Петрович часто жил в своей выборгской усадьбе. Он умер в Петербурге в 1873 году в возрасте 90 лет. Погребен на кладбище Александро-Невской лавры. В том же году в «Русской старине» были опубликованы мемуарные записки художника.

С.К. Зырянко. Портрет Ф.П. Толстого. 1850 г.

Источник: pinterest.ru

Интересные факты

Серия из двадцати медальонов, посвященных подвигу в Отечественной войне 1812 года, создавалась Федором Петровичем на протяжении двадцати лет. Медальоны Толстого, как их еще называли, невероятно полюбились соотечественникам мастера. Их сюжеты множество раз копировались и воспроизводились в различных видах. Первым из серии был медальон «Родомысл» (1816), на котором государь Александр I Благословенный представал в образе древнего славянского божества. Остальные медальоны были посвящены самым значимым событиям и сражениям войны и Заграничного похода. Среди них народное ополчение и Бородинская битва, оставление Москвы и бегство Наполеона, бои под Малоярославцем и Красным, события на Березине и Немане, освобождение Берлина и Парижа и др. Завершал серию медальон под названием «Мир Европе» (1836). Великолепное мастерство Толстого-медальера, отразившееся в данной серии, вызвало восхищение и за рубежом. После этого творения Федор Петрович вошел в состав Прусской и Венской художественных академий и был отмечен на Всемирной выставке в Лондоне.

Ф.П. Толстой. Медальон «Родомысл». 1816 г.

Источник: pinterest.ru

Ф.П. Толстой был членом многих культурно-художественных сообществ как на родине (среди них, например, Вольное общество любителей российской словесности), так и за границей.

Любимым пристанищем художника было его имение на берегу Выборгского залива – Марковиль или Марковилла. С юных лет Толстой питал к этим местам особую нежность. Здесь некоторое время служил его отец и жила бабушка, у которой он гостил мальчиком. Начиная с 1850-х годов, когда была куплена усадьба, и до самой смерти Федор Петрович обитал здесь вместе с домашними каждое лето. В Марковиле гостили многие художники и ученые (например, Николай Костомаров и Николай Северцов). С конца XIX столетия финская дача Толстых перешла в ведение местной епархии. Здание Марковиля толстовской эпохи да нашего времени не сохранилось.

Ф.П. Толстой. Вид в саду дачи Марковиль в Финляндии. 1855 г.

Источник: pinterest.ru

Цитаты

Ф.П. Толстой о создании серии медальонов в честь победы в Отечественной войне 1812 года : «я дерзнул на предприятие, которое затруднило бы и величайшего художника. Но неслыханная доселе слава наших дней… может и посредственный талант так одушевить, что он вниидет во врата грядущих времен… я решился передать потомкам слабые оттенки чувств, меня исполнявших, пожелал сказать им, что в наше время каждый думал так, как я, и каждый был счастлив, нося имя русского».

А.С. Пушкин, «Евгений Онегин», глава IV :

Великолепные альбомы,

Мученье модных рифмачей,

Вы, украшенные проворно

Толстого кистью чудотворной

Иль Баратынского пером…

Библиография

Борина М.А. Медальная серия Ф.П. Толстого «На события Отечественной войны 1812 года» // Труды ГИМ. Вып. 80. М., 1992.

Записки графа Ф.П. Толстого, товарища президента Императорской Академии художеств // Русская старина. 1873. Т. 7. № 1.

Кепп Е.Е. Выборг. Художественные достопримечательности. Выборг, 1992.

Кузнецова Э.В. Фёдор Петрович Толстой. 1783—1873. М., 1977.

Мроз Е.К. Фёдор Петрович Толстой. 1783—1873. М.-Л., 1946.

Новоселова З.А. Выборг в жизни Ф.П. Толстого // Страницы выборгской истории: Сборник статей. Вып. 1. СПб., 2000.

Пичурин Л.Ф. «Толстого кистью чудотворной...»: (О Ф.П. Толстом). Томск, 1999.