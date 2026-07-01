ФЕДЬКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ

Советский военачальник, участник Гражданской войны.

Юность

Происходил из крестьян. В 1913 г. с отличием окончил начальную школу и поступил в ремесленное училище в Кишиневе, после чего начал работать на фабрике, собирающей мебель. В 1915 г. по призыву ушел на фронт, стал пулеметчиком 420-го Сердобского полка на Юго-Западном фронте. Получил боевое ранение. После этого прошел учебу в тылу в школе прапорщиков в Киеве, получил звание офицера и был определен в Феодосию.

Гражданская война

В июне 1917 г. вступил в РСДРП(б). Осенью принял непосредственное участие в формировании отряда Красной гвардии, впоследствии преобразованного в 1-й Черноморский революционный полк, принявший участие в провалившемся Николаевском восстании 20-23 марта 1918 г. После поражения большевиков в Крыму Федько был во главе разных военных соединений, участвовавших в боях против немцев и белогвардейцев. Летом и осенью 1919 г. командовал 58-й стрелковой дивизией, отличившейся в боях с частями Врангеля. За успехи был отмечен орденом Красного Знамени, после чего его назначили членом Реввоенсовета Крымской республики, впереди были бои на Украине и в Крыму. В 1920 г. командовал 46-й стрелковой дивизией, разгромившей отряды Маркова и закрепившейся на Никопольском плацдарме. В ноябре дивизия форсировала Сиваш, белогвардейцы вскоре покинули Крым. В 1921 г. Федько во главе 187-й курсантской стрелковой бригады участвовал в разгроме Кронштадтского мятежа. Затем командовал красными отрядами, отправленными на подавление крестьянского восстания в Тамбовской области.

Командарм. Арест

Проходил обучение в Военной академии, которую успешно закончил в 1922 г. В 1924 г. во главе 13-го стрелкового корпуса воевал против басмачей в Средней Азии. В 20-30-е гг. достиг высоких постов в РККА. После расстрела И.Э. Якира стал во главе Киевского военного округа, в это время органы НКВД проводили масштабную чистку в рядках Красной армии. В январе 1938 г. получил должность первого заместителя Наркома обороны СССР, стал членом Президиума Верховного Совета СССР. В феврале ему было присвоено звание «командарм первого ранга», он был награжден орденом Ленина. В марте был включен в состав Главного военного совета РККА.

7 июля 1938 г. в ходе чисток высшего командования РККА арестован сотрудниками НКВД. После пыток и допросов признал свою вину, 26 февраля 1939 г. был осужден судом и в тот же день расстрелян. В 1956 г. его дело было повторно рассмотрено в ходе реабилитации, Военная коллегия после исследования всех обстоятельства в своем определении от 26 мая 1956 г. отменила приговор и полностью реабилитировала Федько.