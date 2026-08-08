ФЕДИН Андрей Валентинович

Родился 30.04.1974. Окончил исторический факультет Брянского государственного университета в 1996 г.

Кандидатская диссертация : Англо-русские отношения вокруг Великой Французской революции (Брянск, 2001).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры Всеобщей истории, международных отношений и международного права факультета истории и международных отношений Брянского государственного университета им. И.Г. Петровского.

Учитель : Блуменау С.Ф.

Область интересов : Межд. отношения в Европе в XVI – XIX вв. Общество Иисуса, миссионерская деятельность католической церкви в Америке.

Сочинения: Долгий путь к союзу: французский фактор в англо-русских отношениях (1791-1793 гг.) // Англия, Франция, Германия, мусульманский Восток: Межвузовский сборник научных трудов: Выпуск 8. - Брянск: БГПУ, 2000. С. 40-58.

Углубление Французской революции и дальнейшее англо-русское сближение 1793-1795 гг. //Страницы истории: Межвузовский сборник научных трудов: Выпуск 9. - Брянск: БГПУ, 2001. С. 35-48.

Англо-русские отношения вокруг Великой Французской революции. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.03., Брянск: БГУ, 2001.

Англо-русские отношения вокруг Великой Французской революции: историография проблемы //Всеобщая история: Современные исследования: Межвузовский сборник научных трудов: Выпуск 11. - Брянск: БГУ, 2002. С.72-83.

Великая Французская революция и системная трансформация англо-русских отношений в конце XVIII века //Чичеренские чтения. Российская внешняя политика и международные отношения в XIX-XX вв. - Тамбов: ТГУ, 2003. С. 113-117.

Очаковский кризис 1791 г. в контексте системной трансформации международных отношений в Европе на рубеже XVIII-XIX вв. //Британия. К 450-летию становления дипломатических и торговых связей". Тезисы докладов. 16-18 дек. 2003 г. - М., 2003. С. 114-116

Католический миссионер как агент культурного взаимодействия (на примере деятельности Общества Иисуса в американских провинциях) //Межкультурное взаимодействие и его интерпретации. Материалы научной конференции 22-23 апреля 2004 г. - М.: ИВИ РАН, 2004. С. 74-77.

Игнатий Лойола - создатель концепции миссионерской деятельности Общества Иисуса //Всеобщая история: Современные исследования. Межвузовский сборник научных трудов. - Вып. 14. - Брянск, Издательство БГУ, 2005. С. 4-18.

Формирование концепции миссионерской деятельности Общества Иисуса // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. - Вып. 14. - М., КомКнига, 2005. С.265-286.

Становление системы редукций в Новой Франции: Ля Консепсьон, 1640-1665, Всеобщая история: современные исследования. Выпуск 20 – Брянск, 2011