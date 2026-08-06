ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ

Создание государственной или политической структуры равноправными автономными субъектами, формирующими общий центр с властными полномочиями. Концепция Ф. была применена при образовании СССР в 1922 года.

Идеи Ф. (федерализма) высказывались в государственно-политической мысли еще в XVIII веке, когда были применены при образовании США. Применительно к России идея Ф. высказывалась с XIX века, прежде всего теоретиками народничества. За превращение России в федерацию в начале ХХ века выступали социалистические партии. Однако в ходе Великой российской революции и гражданской войны 1918-1922 годов территория Российской империи фактически распалась на ряд самостоятельных государств. Часть из них представляла собой советские и подконтрольные коммунистам «народные» республики. Советские республики 1 июня 1919 года создали союз с общими вооруженными силами и управлением экономикой. Однако формально советские республики имели неясные, то ли союзнические, то ли конфедеративные отношения. В 1922 году существовали формально независимые советские социалистические республики (ССР): Украинская, Белорусская, Грузинская, Армянская, Азербайджанская. Также существовали подконтрольные коммунистам «народные» республики: Бухарская, Хорезмская, Дальневосточная.

В ходе дискуссии о дальнейших отношениях советских республик была выдвинута идея «автономизации», то есть включения всех имеющихся республик в состав РСФСР на правах автономий. Эту позицию отстаивал И. Сталин. Однако В. Ленин поддержал Ф., которая в данном контексте означала создание нового государства, в которое на равных основаниях войдут РСФСР и другие советские республики (Украинская, Белорусская и Закавказская или закавказские). Они должны были создать общие органы государственной власти с широкими полномочиями, но сохранить также широкую внутреннюю автономию.

Такой вариант государственного строительства должен был обеспечить наиболее свободное развитие национальных культур не в ущерб общим социально-экономическим интересам и единому политическому курсу советских республик. Также Ф. была удобнее, чем «автономизация», для поддержки революционных процессов в мире. Антиимпериалистические движения не должны были подозревать советское государство в продолжении политики российского шовинизма. Угнетенным народам нужно было показать, что советская власть несовместима с национальным угнетением, что новые советские страны не будут захвачены Россией, а войдут в добровольный союз. В случае появления советских республик за пределами бывшей Российской империи они не могли бы войти в состав Советской России, но вполне могли бы присоединиться к советскому союзному государству, название которого с Россией не связано. В октябре 1922 года Сталин согласился с ленинской аргументацией, и образование СССР 29-30 декабря 1922 года происходило в соответствии с принципом Ф.