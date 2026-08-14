ФАВОРСКИЙ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

Российский и советский художник, график и портретист, искусствовед и педагог, профессор.

Становление

Родился в 1886 году в первопрестольной. Его мать О.В. Шервуд была художницей, и изобразительным искусством мальчик начал заниматься под ее руководством. Именно она сформировала в нем первые живописные навыки. Владимир учился в гимназии и одновременно посещал школу-студию К.Ф. Юона, а по вечерам ходил на занятия по скульптуре в Строгановское художественно-промышленное училище .

Окончил гимназию в 1905 году. После этого отправился в Германию продолжать обучение художественному делу. Там Фаворский поселился в Мюнхене, где посещал школу Шимона Холлоши. В этой школе он обучался рисунку и живописи.

Также ходил на искусствоведческое отделение философского факультета, слушал лекции. Пребывание Фаворского в Мюнхене продолжалось два года, в 1907 году он вернулся в Москву.

Там юноша поступил на историко-филологический факультет Московского университета , на искусствоведческое отделение.

Фаворский интересовался не только практикой художника, но и теорией изобразительного искусства, его историей. Тема дипломной работы Владимира была посвящена Джотто и его предшественникам. В дальнейшем он продолжал заниматься теоретическим вопросами, в частности, занимаясь переводами соответствующих работ. Так, например, в 1913 году (как раз в год окончания университета) он переводил с немецкого языка книгу А. Гильдебранда “Проблема формы в изобразительном искусстве”.

Творчество и преподавание

В 1921 году началась педагогическая деятельность Фаворского. Он преподавал во ВХУТЕМАС е, в течение двух лет был ректором.

Фаворский преподавал, публиковал статьи по теории искусства. В частности, его интересовал вопрос художественной композиции. Соответствующий базовый курс был создан во ВХУТЕМАСе при его участии. Свои взгляды он также высказал в статье “О композиции”, выщедщей в 1932 году (“композиция - это есть изображение времени”).

Фаворский иллюстрировал книги, сотрудничал с театрами.

Многолетняя преподавательская и научная деятельность Фаворского не остались незамеченными. Его вклад в советское искусство был оценен по достоинству. В 1963 году он получил звание народного художника СССР. В 1962 году Владимир Андреевич стал академиком АХ СССР.

Супругой Владимира Фаворского стала Мария Дервиз, дочь художника Владимира Дервиза. В браке родилось трое детей - Никита, Иван и Мария.

Фаворский скончался в 1964 году.