ФАУСТИНА, АННИЯ ГАЛЕРИЯ, ФАУСТИНА СТАРШАЯ (лат. Annia Galeria Faustina; Faustina Major)

Супруга императора Антонина Пия и тетка Марка Аврелия.

Фаустина Старшая была дочерью консула 126 г. Марка Анния Вера, родом из Испании, и Рупилии Фаустины; ее теткой по материнской линии была Вибия Сабина, жена императора Адриана. За Антонина Пия она вышла замуж между 110 и 115 гг., когда он еще не был назван наследником Адриана. Она родила ему четырех детей (Фаустину Младшую, Аврелию Фадиллу, Марка Аврелия Фульва Антонина, Марка Галерия Аврелия Антонина). По свидетельству Писателей Истории Августов, о Фаустине ходило «много разговоров из-за ее слишком свободного и легкомысленного образа жизни», Антонин Пий их пресекал, хотя и «страдал в глубине души» (SHA. Ant. 3,7). В 138 г., после того, как Антонин Пий стал императором, она получила титул августы.

После смерти Фаустина была обожествлена, сенат назначил в ее честь игры, храм на Форуме (позже в нем был похоронен Антонин Пий; ныне церковь св. Лаврентия) и фламинок. Кроме того, сенат предложил переименовать сентябрь в «антонин», а октябрь в «фаустин», но Антонин отклонил это предложение (SHA. Ant. 10,1). Сам император учредил в честь умершей жены институт «фаустининских девочек», получавших пособие от государства.