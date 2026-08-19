ФАУСТИНА, АННА ГАЛЕРИЯ, ФАУСТИНА МЛАДШАЯ (лат. Annia Galeria Faustina, Faustina Minor)

Дочь императора Антонина Пия и Фаустины Старшей, жена императора Марка Аврелия.

Фаустина, по желанию Адриана, должна была стать женой будущего соправителя Марка Аврелия Луция Вера, но после смерти императора на ней женился Марк. Свадьба состоялась, скорее всего, в 145 г., когда Фаустине было 15 лет. Их первый ребенок, Домиция Фаустина, родился 30 ноября 147 г., после этого она получила титул августы. Всего она родила не менее десяти детей, шестеро из которых пережили ее – пятерых дочерей и сына Коммода.

В Риме ходили упорные слухи о том, что Марк Аврелий не является родным отцом Коммода; их отголоски заметны у Писателей Истории Августов: Фаустина якобы выбирала себе любовников из матросов и гладиаторов. Марку Аврелию предлагали или развестись с женой, или казнить ее, но он отвечал: «Если я разведусь с женой, то нужно возвратить ей и приданое», имея в виду императорскую власть (SHA. M. Aur. 19). Рассказывали и ее связи с Луцием Вером, замужем за которым была ее дочь. Под сомнение ставилась не только ее супружеская верность, но и политическая лояльность: утверждали, что она отравила Луция Вера и стояла за восстанием Авидия Кассия.

Сам Марк Аврелий, однако, никак не реагировал на слухи о жене и в своих «Размышлениях» отзывался о ней с теплотой. Фаустина принимала участие во всех походах мужа, была награждена титулом «мать лагерей» (174 г.) и пользовалась уважением у солдат. Почитание Фаустины началось еще при жизни, а после смерти она получила храм, а поселок Халала сделал римской колонией и переименовал в Фаустинополис.