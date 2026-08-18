ФАТЬЯНОВСКО-БАЛАНОВСКАЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ

Общность археологических культур среднего бронзового века, датируется рубежом III/II тыс. - первой третью II тыс. до н.э.

В период расцвета занимала почти всю территорию Центральной России ‒ от Десны на Западе до Камы и Вятки на востоке.

Фатьяновская культура получила название по могильнику, открытому в 1873 году в Ярославской губернии. Первое научное описание культуры сделал В.А. Городцов в 1914 году. Грунтовый могильник у с. Баланово в Чувашии был исследован в 1930-1940-е годы О.Н. Бадером, который высказал мнение о существовании самостоятельной балановской культуры, родственной фатьяновской.

Сейчас выделяется несколько локальных групп памятников, как по географическому признаку, так и по особенностям погребального обряда и инвентаря. Наиболее крупные из них ‒ Московско-Клязьминская, Верхневолжская и Средневолжская. Средневолжская локальная группа ранее отождествлялась с балановской культурой. В настоящее время считается, что различия памятников этих культур не существенны и являются проявлением своеобразия разных локальных вариантов одной культурно-исторической общности.

Погребения

Погребения фатьяновской общности являются основным источником для её изучения. Они, как правило, бескурганные ‒ грунтовые. Подкурганные погребения изредка встречаются в восточном ареале культуры, в Среднем Поволжье (Атликасы, Чурачинский могильник в Чувашии и др.). Эти памятники связываются с атликасинской локальной группой. Под курганами могли располагаться коллективные захоронения.

Грунтовые погребения, как правило, расположены на холмах у водоемов (рек, озер, болот). По числу захоронений известны как небольшие, так и очень крупные могильники. Например, в Волосовско-Даниловском (на Верхней Волге) и Балановском (Чувашия) могильниках насчитывается более ста погребений. Как правило, это одиночные или парные захоронения. Они совершались в крупных и глубоких ямах, прямоугольных по форме. Стены ям обкладывались деревом, дно выстилалось досками и берестой. Тело, завернутое в шкуру или бересту, располагали в скорченной позе на боку: мужчин чаще всего на правом, женщин ‒ на левом. Погребенных иногда посыпали белой известью, мелом или красной охрой.

Сопровождающий инвентарь помещался, прежде всего, в мужские погребения, реже в женские и детские. Особенно выделяются каменные полированные топоры разнообразной формы с высверленными втулками. Некоторые топоры имеют характерный ладьевидный профиль. Среди прочего инвентаря ‒ клиновидные кремневые топоры, тесла, ножи, прекрасно отретушированные наконечники стрел и дротиков, костяные острия, проколки, подвески из янтаря и речных раковин, амулеты из клыков медведя и кабана.

Поселения

На большей части обширной территории, которую занимала общность, поселения отсутствуют. При этом много фатьяновских вещей находят на поздненеолитических стоянках. На территории Средневолжской локальной группы (балановская культура) поселений выделяется больше. К раннему этапу относятся Галанкина гора, Буй 1-2 на Вятке. В конструкции жилищ проявляются особенности строительства местного волосовского населения неолита ‒ это прямоугольные полуземлянки, зачастую соединявшиеся между собой. При этом намечается тенденция перехода к наземным срубным постройкам с более строгой планировкой. В атликасинское время число поселений увеличивается. Классические поселения этого этапа с довольно мощным культурным слоем ‒ Кубашевское, Васильсурское. Для них характерно появление искусственных укреплений. С этого времени жилища окончательно становятся срубными, наземными и изолированными.

Керамика

Форма сосудов в разных локальных группах отличается. Для фатьяновской и балановской характерны шаровидное или реповидное тулово с выделенным или слегка намеченным горлом. Для атликасинского времени ‒ бомбовидное тулово с высоким цилиндрическим горлом. Орнамент для всех групп единообразен ‒ он выполнялся зубчатым или гладким штампом, резными или прочерченными линиями, а также оттиском шнура. Основные узоры ‒ ромбы, треугольники, косая штриховка.

Хозяйство

Ведущую роль играло скотоводство. Вероятно, оно было придомным, с летним выпасом скота и зимним содержанием в стойле. Преобладал крупный рогатый скот и свиньи, также в погребениях присутствуют кости овец и лошадей. Скотоводство дополнялось охотой, рыболовством и собирательством.

Металлообработка

Представители данной общности были первыми металлургами в центральной и северо-восточной части Восточной Европы. Металлические изделия начинают широко использоваться фатьяновскими племенами только в поздний период развития общности (ближе ко второй четверти II тыс. до н.э.). Горно-металлургическое производство активно развивалось только на востоке, в пределах балановской ветви культуры ‒ в Нижнем Прикамье, Вятско-Камском междуречье. Там сосредоточены выходы медистых песчаников, плавка которых дает чистую медь. Отсюда она поступала в западный ареал общности. Для фатьяновско-балановского очага характерны следующие металлические изделия: втульчатые топоры, кованые наконечники копий, шилья, разнообразные украшения (очковидные, проволочные и пластинчатые подвески, манжетовидные браслеты с гравировкой, спиральные пронизки). Топоры отливались по технологии, характерной для всей металлургической провинции.

Происхождение и связь с другими культурами

Фатьяновская культурно-историческая общность считается частью более крупной области так называемых культур шнуровой керамики. Она охватывала Центральную Европу, часть Северной Европы и лесную полосу Восточной Европы. По всей видимости, население, сформировавшее фатьяновскую общность, пришло с запада и юго-запада области шнуровой керамики ‒ с территории южной Прибалтики, Поднепровья, Карпат. Это могло происходить на рубеже III и II тыс. до н.э. Проникая в среднерусские леса, они занимают территорию поздневолосовских неолитических племен. Иногда на волосовских поселениях обнаруживается тонкий культурный слой, который может быть связан с пребыванием на них фатьяновцев. При этом в западных районах фатьяновской территории постоянные поселения неизвестны. Их находят лишь в восточном ареале.