ФАССБИНДЕР РАЙНЕР ВЕРНЕР (Rainer Werner Fassbinder)

За 15 лет лет творческой деятельности поставил сорок два фильма, восемнадцать театральных спектаклей, написал десять пьес, две радиопьесы и снялся более чем в тридцати лентах. Эта насыщенная творческая деятельность подорвала силы тридцатишестилетнего режиссера и привела к преждевременной смерти.

Фассбиндер оставил сложное и противоречивое наследие, в котором важнейшими считаются фильмы «Катцельмахер» (1969), «Продавец четырех времен года» (1971), «Страх съедает душу» (1973), «Эффи Брист» (1974), «Берлин. Александрплатц» (1980), «Лили Марлен» (1980), «Лола» (1981), «Тоска Вероники Фосс» и др.

Связь с традициями национальной культуры, приверженность демократическим тенденциям, социально-критический пафос, неповторимость художественного видения, высокий профессионализм – из этих компонентов складывалась творчество Фассбиндера, в душе которого боролись два чувства – любовь и ненависть к Германии, его родине, стране, сделавшей его художником. Раздумья о ее исторических судьбах волновали его с самых первых шагов в искусстве. Его творчество – это большое эпическое полотно, в котором запечатлелась история Германии. Вне раздумий о ней нет Фассбиндера-художника.

Автор статьи: Г.В. Краснова