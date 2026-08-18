ФАСМЕР МАКСИМ РОМАНОВИЧ

Славист, иностранный член-корреспондент АН СССР (1928).

Происхождение и образование.

Родился в Санкт-Петербурге в купеческой семье германского подданного. Получил домашнее образование. В 1903 г., после сдачи экзамена на аттестат зрелости в классической гимназии Карла Майя, поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где под руководством ученого-языковеда, И.А. Бодуэна де Куртенэ приступил к изучению славистики и сравнительного языкознания. Другим университетским наставником был академик А. А. Шахматов. На втором курсе университета Фасмер приступил к созданию «Греко-славянских этюдов» – своей первой лексикографической работы, посвященной греческим заимствованиям в церковнославянском и русском языках. В 1906 г., еще до того, как он сдал выпускные экзамены, появилась первая, а вскоре – в 1907 и 1909 гг. – вторая и третья части этого до сих пор никем непревзойденного труда, сделавшего Фасмера знаменитым ученым.

В 1907 г. он был удостоен диплома первой степени и оставлен при университете «для приготовления к профессорской и преподавательской деятельности по кафедре сравнительного языкознания, без стипендии» сроком на два года. С 1 мая по 20 сентября 1909 г. Фасмер находился с научной целью в заграничной командировке, по окончании которой защитил магистерскую диссертацию. Через два месяца после этого стал приват-доцентом, получив право чтения самостоятельного курса лекций по сравнительному языкознанию. А 1 июня 1910 г. молодой ученый-славист получил вторую командировку за границу.

В России.

С началом Первой мировой войны из печати вышла очередная большая работа Фасмера – «Исследование в области древнегреческой фонетики», представленная им к защите как докторская диссертация. Спустя год после утверждения Советом Петроградского университета (решение от 18 мая 1915) в ученой степени доктора сравнительного языкознания он был назначен на должность старшего ассистента кабинета экспериментальной фонетики, с оставлением приват-доцентом университета.

После Февральской революции, постановлением Временного правительства от 1 июля 1917 г. он был утвержден ординарным профессором по кафедре сравнительного языкознания Саратовского университета, на котором он преподавал до 1918 г. Фасмер подавал заявление с просьбой принять его приват-доцентом в Тартусский сельскохозяйственный университет, а в 1919 г. он был избран профессором сравнительного языкознания университета в Тарту. Вскоре выучил эстонский язык и мог читать лекции в Дерптском университете по-эстонски. Во время своего пребывания в Дерпте (1919–1921) Фасмер участвовал в возвращении эвакуированной в Воронеж в Первую мировую войну университетской библиотеки, что стало возможным в результате заключения 2 февраля 1920 г. между Эстонией и РСФСР мирного договора. Одновременно он переправил из Саратова и свою личную библиотеку.

В Германии.

В 1921 г., получив приглашение из Лейпцига, Фасмер занял должность ординарного профессора по кафедре славянской филологии Лейпцигского университета. Тогда же он стал содиректором Индогерманского института, института Юго-Восточной Европы и Ислама и Государственного научно-исследовательского института индогерманистики. А в 1925 г. Фасмер переехал в Берлин, где в течение двадцати лет состоял ординарным профессором Славянского института в Берлинском университете Фридриха-Вильгельма. В этот промежуток времени ученый усиленно трудился над созданием 90-томных «Очерков славянской филологии и истории культуры», из которых удалось завершить и в 1925–1933 гг. выпустить из печати лишь 12 томов. Однако, главной работой Фасмера стало составление «Этимологического словаря русского языка». «Этимологический словарь» - это уникальное издание, в котором раскрывается состав и происхождение русского языка. Составление такого словаря было под силу только такому крупному ученому как Ф. – знатоку множества языков, истории и этнографии России и соседних народов, диалектологии и огромного массива литературы по славянской лексикологии.

После Второй мировой войны.

Не прерывал ученый-славист своей деятельности и в годы Второй мировой войны. После ее окончания читал лекции в Славянском институте, возобновившем свою деятельность на территории Восточного Берлина. Но растущий политический конфликт и обострившаяся глазная болезнь побудили его вскоре перейти на должность профессора Стокгольмского университета. Назад в Германию он вернулся в 1949 г., чтобы в качестве ординарного профессора возглавить кафедру славистики Свободного университета в Западном Берлине. Выйдя в 1956 г. на пенсию, Фасмер дважды, в 1956 и 1958 гг., смог посетить Москву. Фасмер скончался 30 ноября 1962 г. Он похоронен в Западном Берлине на кладбище евангелического прихода Николасзее.