ФАСЦИИ (лат. fasces)

В древнем Риме связанные красным шнуром или ремнем пучки вязовых или березовых прутьев, в середину которых мог быть воткнут топор.

Фасции имели этрусское происхождение, самое раннее свидетельство о них – находка миниатюры в этрусской гробнице в Ветулонии. В Риме фасции появляются еще в царский период, во время Республики фасции были видимым выражением магистратской власти, их несли перед магистратами ликторы . Фасции считались – а в раннереспубликанское время и являлись – орудиями наказания и казни, и то, что в Риме в фасции не втыкались топоры (за исключением ликторов диктатора и военачальника во время триумфа ), символизировало право римских граждан на обжалование приговора (provocatio). Кроме того, ликторы опускали фасции во время собраний перед народом как носителем верховной власти. Таким же образом младшие магистраты приветствовали старших. Чередование старшинства двух консулов находило внешнее выражение в наличии ликторов с фасциями. Во время принципата фасции императоров увенчивались лавром и золотыми украшениями.

Иллюстрация :

Фасции. Рельеф. Рим, Капитолийские музеи.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев