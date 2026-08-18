ФАРОС (др.-греч. Φάρος)

Небольшой остров в Средиземном море у берега Египта в устье Нила .

Впервые Фарос упоминается Гомером в «Одиссее», где утверждается, что он лежит в открытом море на расстоянии дня пути от материка; на нем обитал вещий старец Протей (Hom. Od. IV, 350-360). Александр Великий приказал соединить остров с материком и гаванью основанной им Александрии с помощью дамбы в 7 стадиев; строительство было завершено в 285 г. до н.э.

На острове в 300-280 гг. до н.э. был построен знаменитый Фаросский маяк, ставший одним из 7 чудес света. Архитектором маяка был Сострат Книдский. Его высота составляла ок. 140 м. Он состоял из трех мраморных ярусов: первый – прямоугольный, где находились жилые помещения для рабочих и солдат (маяк одновременно использовался и как форт, прикрывающий вход в гавань), второй – восьмиугольный, был окружен пандусом, по которому доставлялось топливо на третий ярус, имевший цилиндрическую форму, где располагался собственно огонь. Первый ярус был украшен по углам статуями тритонов, здание венчала 8-метровая статуя Посейдона или Зевса Сотера (Спасителя). Его строительство обошлось в 800 талантов. Огонь маяка был виден на расстоянии в 50 км (по другим свидетельствам, 80). Маяк в 796 г. был сильно поврежден, затем арабы частично восстановили его. В XV в. на его фундаменте была возведена крепость.

По сообщению Лукиана, Сострат, желая увековечить свою память, высек на основании маяка надпись «Сострат, сын Дексифана, книдиец, богам-спасителям за здравие мореплавателей», которую покрыл слоем штукатурки с именем Птолемея II (Luc. Quom. 62).

На Фаросе, по свидетельству Филона Александрийского, был сделан первый полный перевод Ветхого Завета на древнегреческий язык – Септуагинта (De vita comp. II,7)

Автор статьи: А.Д. Пантелеев