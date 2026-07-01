ФАРМАКОВСКИЙ МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Искусствовед, археолог, художник; профессор; главный хранитель Государственного Русского музея, сотрудник Института археологической технологии и химической лаборатории Ленинградского отделения Института истории материальной культуры АН СССР (1919—1946).

Образование и деятельность до революции.

В 1895 г. окончил отделение археологии историко-филологического факультета Новороссийского университета, затем — Художественное училище Одесского Общества Изящных Искусств (1899) и Академию художеств (1902, Дюссельдорф, Германия). В 1902—1906 гг. работал художником в типографиях, издательствах, музеях; участвовал в деятельности Одесского общества истории древностей. В 1906—1908 гг. жил в Париже — изучал проблемы составления и сохранения музейных коллекций, технологию прикладного искусства (фарфор и витраж) и живопись; выступал на международных конкурсах прикладного искусства. В 1908—1918 годах преподавал древние языки в Петергофской гимназии и мужских гимназиях в Санкт-Петербурге. Одновременно работал в Археологической комиссии с 1913 до 1919 г. (член-корреспондент).

В советское время.

В 1918—1931 гг. работал в Русском музее, был одним из организаторов и хранителем историко-бытового отдела. Одновременно работал в Российской академии истории материальной культуры (1919—1931), преподавал на Высших курсах искусствоведения при Государственном институте истории искусств (с 1923) и в Ленинградском университете (в качестве сверхштатного доцента: с 1924 — на факультете общественных наук, с 1925 — на факультете языкознания и материальной культуры, в 1929—1931 — в Ленинградском историко-лингвистическом институте).

В 1930 г. в результате «чистки кадров» уволен из Государственной академии истории материальной культуры и в 1931 г. выслан в Ярославль, где работал в краеведческом музее научным сотрудником.

С 1934 г., вернувшись в Ленинград, до конца жизни работал в Русском музее научным консультантом, заведующим реставрационной мастерской (1934—1936), главным хранителем и даже был исполняющим обязанности директора (1935). Одновременно трудился в академии истории материальной культуры (1934—1938).