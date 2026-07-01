ФАРМАКОВСКИЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ

Российский историк искусства и археолог, историк античности. Специалист в области античной археологии и античного искусства. Член-корреспондент АН (1914), профессор Ленинградского университета (с 1919 года).

Происхождение и образование.

Родился в семье педагога В. И. Фармаковского. Позже в Симбирске его отец работал под непосредственным началом И. Н. Ульянова, а сам Борис в детстве товариществовал с Лениным. Окончил историко-филологическое отделение Новороссийского университета (в Одессе), где учился в 1887—1892 годах, был оставлен для подготовки к профессорскому званию по кафедре истории искусств. В 1894 г. по ходатайству университета был командирован на три года за границу, где работал в библиотеках и научных учреждениях Греции, Италии, Франции, Германии, Австрии и Турции. В 1896 г. по поручению Археологической комиссии проводит раскопки на некрополе Ольвии и на острове Березань. По возвращении в Россию в 1897 г. преподавал в VI гимназии Санкт-Петербурга. В 1898—1900 гг. учёный секретарь Русского археологического института в Константинополе (Стамбул). Участвовал в раскопках близ Патели (в Македонии). Но в начале 1901 г. был отозван из института и стал членом Археологической комиссии. С 1901 по 1915 г. и с 1924 по 1926 г. под его началом проводились систематические раскопки Ольвии, которой посвящены большей частью работы его в «Известиях Императорской Археологической Комиссии». Его раскопки там называют образцовыми. Он установил основную территорию города, систему планировки и обороны, устройство построек. Также вёл археологические исследования в Киеве (1908, 1909), Евпатории (1916-17), Керчи и др.

Преподавательская деятельность.

В 1902 г. в Новороссийском университете защитил магистерскую диссертацию «Аттическая вазовая живопись и её отношение к искусству монументальному в эпоху непосредственно после греко-персидских воин» и получил степень магистра теории и истории искусств. С 1904 г. профессор ПИФИ. С 1905 года приват-доцент, с 1919 г. профессор Ленинградского университета. С 1910 г. профессор Петербургских Высших женских курсов. С 1917 г. профессор Петроградского археологического института. После ее преобразования в 1919 г. в Российскую Академию истории материальной культуры продолжал работать, став с сентября 1920 г. товарищем председателя, а с 1921 до 1928 г. занимал должность ученого секретаря. С 1924 г. – хранитель древностей из Ольвии Государственного Эрмитажа.

Вклад в науку.

В центре внимания Фармаковского находились вопросы античной культуры и искусства. Чрезвычайно значимым является его вклад в развитие отечественной археологической науки. Участвовал в трех международных археологических конгрессах: в Афинах (1905), Каире (1909) и в Лондоне (1913). Ученому принадлежит заслуга разработки системы археологического исследования античного города.

Похоронен на Шуваловском кладбище Санкт-Петербурга.