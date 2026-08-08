ФАННИЙ ГАЙ

ФАННИЙ ГАЙ (лат. Gaius Fannius) - римский политический деятель и историк II века до н.э.

Гай Фанний происходил из недавно возвысившегося плебейского рода; его отец был homo novus, но смог стать консулом в 161 г. до н.э. Гай Фанний принимал участие в III Пунической войне и отличился при взятии Карфагена. Он был дружен со Сципионом Младшим и находился под его влиянием. В 142 г. до н.э. он исполняет должность народного трибуна, в 141-140 гг. до н.э. воюет в Испании с лузитанами. В 127 г. до н.э. он становится претором и возобновляет союз с Иудеей. При поддержке Гая Гракха Гай Фанний избран консулом 122 г. до н.э., но в противостоянии Гракха и сенаторов он поддержал сенат.

До настоящего момента остается неясным, принадлежат ли «Анналы» этому Гаю Фаннию или его сыну, который носил то же имя. Какой период охватывало его сочинение, мы сказать не можем: возможно, это был стандартный обзор римской истории от Энея до времени жизни автора, но ряд историков полагают, что они могли охватывать только современность. Фанний, следуя классическим образцам, включил в состав своего труда свои и чужие речи. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы показать мотивы действующих лиц. Сам Фанний-политик пользовался репутацией посредственного оратора, так что многие полагали, что его знаменитые речи времен борьбы с Гракхом были написаны для него кем-то другим (хотя Веллей Патеркул включает его в список выдающихся ораторов).

Сочинение Фанния пользовалось противоречивой репутацией: Цицерон говорил о нем как о «написанном не без изящества», но все же «скучном», Саллюстий хвалил Фанния за правдивость, Марк Юний Брут создал его эпитому, им пользовался Плутарх .