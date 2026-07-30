ФАНАГОРИЯ

Городище, расположенное на Таманском п-ове, на юго-восточном берегу Таманского залива, к западу от современного пос. Сенной. С трёх сторон Фанагория окружена некрополем, который является самым большим античным могильником на территории России.

Греческая колония Фанагория была основана в 540-е годы до н.э. ионийцами, выходцами из малоазийского города Теос (до этого ими же был основан фракийский город Абдеры). После Пантикапея, это вторая столица Боспора (его азиатской части) и второй по площади город. После распада Боспорского государства он просуществовал до начале X в. н.э.

Фанагория располагалась на двух плато ‒ верхнем и нижнем. Толщина культурного слоя ‒ 5-7 м. Площадь античного городища ‒ не менее 60 га. Примерно треть его затоплена водами Таманского залива.

История исследований

Исследования Фанагории были начаты в конце XVIII века после присоединения к России Таманского полуострова. В первой половине XIX века раскопки были сосредоточены на некрополе и не носили научный характер, что продолжалось и во второй половине столетия. Первые работы на городище были начаты К.К. Герцем в 1853 году. В 1936 году начались систематические раскопки экспедиции Института археологии АН СССР под руководством В.Д. Блаватского. В 1958-1959 годах экспедицией Блаватского проводились подводные исследования Фанагории. В разные годы исследованиями Фанагории занимались А.П. Смирнов, М.М. Кобылина, В.С. Долгоруков. В настоящее время работы на памятнике ведутся Фанагорийской (ранее Таманской) экспедицией Института археологии РАН под руководством В.Д. Кузнецова. С 1999 года были возобновлены активные подводные исследования затопленной части городища. На данный момент научными раскопками вскрыто чуть более 1% всего памятника.

Упоминание в исторических источниках

Фанагория упоминается в трудах Страбона, Аппиана, Павла Оросия, Евстафия и других древних авторов. Считается, что город назван по имени его основателя ‒ некоего Фанагора. Основной покровительницей Фанагории была Афродита.

Из письменных источников известно, что в 63 г. до н.э. фанагорийцы восстали против Боспорского царя Митридата Евпатора. После гибели царя город получил автономию, но около середины I в. до н.э. был осажден и разрушен его сыном царём Фарнаком II, что подтверждается археологически. Около 17-12 гг. до н.э. Фанагория была переименована в Агриппию ‒ в честь полководца Марка Випсания Агриппы, зятя императора Августа. На агоре были поставлены посвятительные статуи Динамии и Ливии ‒ жене римского император Августа. Позднее городу возвращено прежнее название.

Городище

В начале V в. до н.э. город укрепляется крепостными стенами толщиной около 1 м на крепком фундаменте из песчаника. Последние исследования показали, что они могли быть возведены еще раньше. На протяжении истории стены неоднократно перестраивались.

В Фанагории прослеживаются элементы правильной прямоугольной планировки, с перпендикулярными улицами, характерной для античных городов Северного Причерноморья. Дома в жилых кварталах были ориентированы строго по сторонам света. Не исключено, что первая регулярная планировка была заложена во время основания города.

Городское водоснабжение осуществлялось за счет общественных каменных колодцев, сточные воды отводились по специальным каналам, выложенным из камня. Собственные колодцы имелись и в некоторых домах.

В эллинистическое время улицы города мостились фрагментами керамики и черепицы, иногда вместе с мелким булыжником.

Из-за отсутствия строительного камня на Таманском полуострове жители Фанагории (как и многих других местных городов) разбирали сооружения своих предшественников. Наиболее распространенная техника строительства в эпоху классической античности и эллинизма ‒ стены из сырцового кирпича, положенные на каменный фундамент. В несколько слоев на них наносился водоотталкивающий раствор, позволявший дому стоять десятилетиями. Полы были глинобитными. С IV в. до н.э. стены многих построек украшались многоцветными росписями по штукатурке.

Помимо жилых домов в Фанагории раскопаны общественные сооружения, в их числе храмы, святилища, культовый комплекс ‒ героон, гимнасий, вероятные остатки терм римского времени и др. Одно из раскопанных зданий на агоре очевидно принадлежало царской семье Митридата Евпатора, где они укрывались от восстания. В начале нашей эры среди жилых кварталов появляются хозяйственные постройки, в том числе винодельни.

С конца VI в. в Фанагории существовало собственное керамическое производство ‒ из местной глины выпускали черепицу, амфоры, простую расписную посуду, терракоты. Гончары жили в специальном квартале ‒ Керамике. В городе были развиты металлургическое, кузнечное, каменотесное ремесла.

Фанагорийцы активно занимались земледелием. Их сельскохозяйственные угодья находились к югу от города, в долине между двумя водоразделами.

Большую роль в жизни города играла торговля. Фанагория была одним из основных поставщиков хлеба в Афины и другие средиземноморские центры. Из Средиземноморья сюда поставляли вино, оливковое масло и другие товары. Жители города занимались также виноделием и рыболовством.

В течение почти всей античной эпохи существования города в Фанагории эпизодически выпускали собственную монету.

В IV в. н.э. в результате событий великого переселения народов город был сильно разрушен, однако в жизнь на нём продолжалась и в раннее средневековье в составе Византийской империи. В VI в. н.э. под названием Фанагурис его упоминает Прокопий Кесарийский.

В VIII ‒ начале X в. Фанагория входила в состав Хазарского каганата. К этому периоду относятся находки на городище салтово-маяцкой керамики. Фундамент домов этого времени строился в так называемой технике кладки «елочкой». Известны несколько общественных сооружений того времени.

Наиболее значимые фанагорийские находки ‒ архитектурные детали от зданий общественного назначения, крупные фрагменты статуй, металлический таран с корабля флота Митридата Евпатора. Большой интерес представляют плиты с сохранившимися надписями. В их числе мраморная плита с тамгой Боспорского царя Савромата II; табличка из синагоги времен императора Клавдия; надпись на надгробном постаменте под статую Гипсикратии ‒ любимой наложницы Митридата Евпатора. По всей видимости, она погибла во время восстания Фанагории против царя. Также была найдена стела V в. до н.э. с «царской надписью», выполненной от имени Дария I, и, очевидно, посвященная подавлению Ионийского восстания.

Погребения

Известные погребения VI в. до н.э. единичны. В V в. до н. э. появляются захоронения под курганными насыпями, главным образом, в деревянных гробах, установленных в сырцовых склепах. Основным типом погребального обряда в IV‒II вв. до н. э. было трупоположение, чаще всего в прямоугольных ямах на подстилке из морской травы, иногда в деревянных гробах. Детей хоронили в амфорах или больших кувшинах. Большее распространение получают захоронения под курганами. Под курганными насыпями наряду с сырцовыми и земляными склепами встречаются каменные склепы с коробовыми и уступчатыми сводами. Преобладающим типом погребального обряда I‒II вв. н. э. являются трупоположения в прямоугольных могильных ямах с различной ориентацией. Появляются могилы с чертами сарматского погребального обряда ‒ со скрещенными в ступнях ногами, бронзовыми колокольчиками, частями конских костяков. В III-IV вв. н.э. процесс сарматизации проявляется в еще большей степени.

Среди погребального инвентаря ‒ посуда фанагорийского производства, бронзовые украшения и пряжки, бусы из стекла. В богатых захоронениях встречаются украшения из золота ‒ погребальные венки, перстни, серьги, подвески, ожерелья, нашивные бляшки.