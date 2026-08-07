ФАН ДЕР ФЛИТ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

Из потомственных дворян Архангельской губернии, лютеранин. Окончил 1-й Московский кадетский корпус. В службу вступил 12.06.1863 зачислен на действительную службу старшим хорунжим с назначением конно-артиллерийскую № 19 батарею Оренбургского казачьего войска. 12.9. 1865 назначен и. д. старшего адъютанта управления заведующего артиллерией Туркестанской области. 12.5.1866 утвержден в должности с зачислением по полевой конной артиллерии прапорщиком. Участник среднеазиатских походов русской армии в 1866, 1868, 1873 гг. 16.8.1866 произведен в подпоручики за боевые отличия. 8.2.1867 назначен адъютантом военного губернатора Туркестанской области. 21.7.1867 назначен адъютантом командующего войсками Туркестанского военного округа. 29.8.1867 произведен в поручики. 23.10.1869 произведен в штабс-капитаны за боевые отличия. 16.4.1872 произведен в капитаны. 11.7.1873 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с отчислением от должности. 18.1.1874 произведен в подполковники за боевые отличия. 26.9.1875 переведен в гвардейскую конную артиллерию с переименованием в капитаны и назначением в гвардейский взвод учебной конной батареи. 11.4.1876 переведен в Гвардейскую конно-артиллерийскую бригаду. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 12.8.1877 назначен командующим 4-й батареей Гвардейской конно-артиллерийской бригады. 29.1.1878 назначен командующим 5-й батареей Гвардейской конно-артиллерийской бригады. 19.2.1878 произведен в полковники за отличие по службе с утверждением командиром батареи. 30.4.1890 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром конно-артиллерийской бригады Кубанского казачьего войска. 23.2.1893 назначен командиром 1-й гренадерской артиллерийской бригады. 30.1.1895 зачислен в запас полевой пешей артиллерии. 20.5.1895 определен на действительную службу (со старшинством с 20.8.1890, установлено 14.6.1895) с назначением командиром 34-й артиллерийской бригады. 29.8.1895 назначен командиром 37-й артиллерийской бригады. 5.12.1899 назначен и. д. начальника артиллерии 17-го армейского корпуса. 1.1.1900 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с утверждением в должности. 30.6.1900 назначен начальником артиллерии 1-го армейского корпуса. Участник русско-японской войны 1904–1905. 17.8.1905 назначен инспектором артиллерии 1-й Маньчжурской армии. 5.12.1905 назначен в распоряжение Главного артиллерийского управления. 19.4.1906 назначен начальником артиллерии Гвардейского корпуса. 24.4.1908 назначен помощником командующего войсками Одесского военного округа. 6.12.1908 произведен в генералы от артиллерии за отличие по службе. 9.4.1913 помощник главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. Участник Первой мировой войны. 18.7.1914 назначен главным начальником Петербургского военного округа. 20.7.1914 назначен главнокомандующим 6-й армией. 22.3.1915 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 21.6.1915 назначен членом Государственного совета. В 1917 г. уволен со службы. Проживал в Петрограде (с 26.1.1924 – Ленинград), где и скончался. Погребен на Смоленском лютеранском кладбище в Ленинграде.

Жена: дочь генерал-майора Елена Петровна (урожденная Фролова). Детей не имел.