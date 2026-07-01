ФАЛЬКОНЕ ЭТЬЕН МОРИС

Французский скульптор.

Биография и творчество

Сын столяра, впервые стал работать в мастерской дяди, который был мраморщиком. В 1734-1744 гг. учился и работал у придворного скульптора и портретиста Ж.Б. Лемуана. В 1744 г. создал гипсовую модель группы «Милон Кротонский» для конкурса, был принят в Парижскую академию, через 10 лет исполнил группу в мраморе, за что получил звание академика. По протекции маркизы де Помпадур в 1757 г. Фальконе назначили директором фарфоровой мануфактуры в г. Севре. Это время вошло в историю, как «период Фальконе», ему удалось привнести свой особенный стиль в продукцию мануфактуры, которая стала узнаваема. В 1753–1766 гг. участвовал в реконструкции капелл Распятия и Св. Девы в парижской церкви Св. Роха. К сожалению, за исключением одной скульптурной группы («Моление о чаше») остальные не сохранились – они погибли в период Французской революции. В 1761 г. вышла работа Фальконе «Размышления о скульптуре», в которой он обосновал превосходство современного искусства над античными образцами. В 1764 г. умерла его покровительница, что не замедлило сказаться на его положении. Фальконе помог его друг Д. Дидро, рекомендовавший скульптора Екатерине II для возведения монумента в честь Петра I в Санкт-Петербурге. Директор королевских строений Франции выдал ему разрешение на осуществление проекта (изначально предполагалась работа в течение 8 лет). В Париже он создал эскиз из воска, а после приезда в Санкт-Петербург скульптор приступил к работе над гипсовой моделью, которая продолжалась до 1770 г. Ему помогала его ученица М.А. Колло, создавшая голову статуи, использовав прижизненную маску российского императора. После отливки памятника в бронзе, в которой ему помогал мастер Кайлов, в августе 1775 г. Фальконе приступил к отделке монумента. Работа сопровождалась конфликтом между Фальконе и президентом Академии художеств И.И.Бецким, который пытался внести свои коррективы, однако французский скульптор хотел самостоятельно воплотить свой замысел. Открытие памятника намечалось на 1782 г. и было приурочено к 20-летию правления Екатерины II, но за четыре года до этого Фальконе покинул Россию и отправился в Амстердам. В 1781 г. вернулся на родину. С 1783 г. стал адъюнкт-ректором Парижской академии художеств. В последние годы жизни его разбил паралич.