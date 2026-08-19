ФАЛEС из Милета (др.-греч. Θαλῆς ὁ Μιλήσιος)

Древнегреческий философ.

Принадлежал к аристократическому роду, был близок к милетскому тирану Фрасибулу. Фалес совершил путешествие в Египет , где познакомился с египетской геометрией и математикой. Фалес предсказал солнечное затмение, произошедшее 28 мая 585 г. до н.э. Традиция сообщает о его разнообразных занятиях: он пытался создать союз греческих ионийских городов для противостояния Лидии, а затем Персии, помог царю Крезу переправить войско через Галис, пустив реку по новому руслу, занимался коммерцией, но эти данные носят противоречивый характер.

Фалесу приписывается слава создателя античной науки и философии. Он первым сформулировал и доказал теоремы о равенстве углов при основании равнобедренного треугольника, равенстве вертикальных углов, равенстве треугольников по стороне и прилегающим к ней углам и др. В астрономии Фалес, кроме предсказания солнечного затмения, открыл наклон эклиптики к экватору, определил угловой размер Солнца и Луны, ввел календарь по египетскому образцу из 365 дней.

В области философии Фалес стремился рационально объяснить возникновение и устройство космоса. Он не оставил письменных сочинений, и его учение известно нам по позднейшим переложениям. Четыре тезиса, которые, скорее всего, восходят к подлинному учению Фалеса, таковы: 1) все произошло из воды; 2) земля плавает по воде подобно дереву; 3) «все полно богов»; 4) магнит имеет душу, так как движет железо. В настоящее время полагают, что Фалес учил об оформлении первоначального водного хаоса в упорядочиваемый мир неким панпсихическим божеством, которое пронизывает его в виде дыхания-пневмы. Эта система находит параллели в ближневосточных космогониях, в частности, египетской фиванской космогонией Амуна.

Издания фрагментов :

Maddalena A. Ionici, testimonialize e frammenti. Firenze, 1963;

Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1 / Пер. А. В. Лебедева. М., 1989.

Иллюстрация :

Фалес. Миниатюра. Нюрнбергская хроника. 1493.