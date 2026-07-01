ФАЛАРИС (др.-греч. Φάλαρις, лат. Phalaris) На чтение: 1 минута

Тиран сицилийского города Акрагантa (около 570 – 554 гг. до н. э.), сын Леодаманта, уроженца острова Астипалеи.

Согласно античной традиции, до захвата власти он был сборщиком налогов, которому граждане поручили строительство храма Зевса Покровителя. Фаларис приобрел на полученные из казны деньги наемников и с их помощью стал тираном города. На северном побережье острова его власть, несмотря на предупреждения поэта Стесихора, признали жители Гимеры. Фаларис был довольно удачливым полководцем и подчинил ряд городов сиканов (сицилийских туземцев, оттесненных греческими колонистами во внутренние районы острова). Фаларис прославился чрезмерной жестокостью. По сообщениям древних авторов он заживо сжигал своих противников в бронзовом быке, причем его первой жертвой стал, изготовивший этого быка, мастер Перилай. Ненавистный согражданам правитель в конце концов был свергнут в результате восстания под руководством Телемаха, чей правнук Ферон впоследствии стал новым тираном Акраганта. Античная традиция сохранила под именем Фалариса 147 писем, которые, как еще в конце XVIII в. доказал английский ученый Ричард Бентли, являются поздней подделкой.

Исторические источники :

Aristoteles. Rhetorica, II, 20, p. 1393b;

Diodorus Siculus, IX, 18–19;

Polyaenus. Strategemata, V, 1,

1-4; Suidas, s. v. Φάλαρις.