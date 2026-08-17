ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, СОЦИОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, СОЦИОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

В составе открытого 5 сентября 1920 года в городе Краснодаре Кубанского университета был создан социально исторический факультет, где преподавали видные ученые-историки того времени. Кафедру славянской палеографии возглавлял ректор университета Никандр Александрович Маркс. На кафедре отечественной истории работал профессор М.В. Клочков, перу которого принадлежит более 60 научных работ, в частности капитальный труд «Население России при Петре Великом». Кафедрой истории политических наук руководил профессор Н.А. Захаров - прекрасный лектор, известный исследователь, любимец студентов, выпускник старейшего в Европе Гейдельбергского университета, автор пяти монографических работ. Кафедрой отечественной истории заведовал профессор М.Н. Коваленский, окончивший словесно-исторический факультет Московского университета. Ему принадлежат известные работы: «Московская смута XVII века», «Путешествие Екатерины II в Крым», «Хрестоматия по русской истории» и др. Некоторое время лектором на факультете был известный советский поэт Самуил Яковлевич Маршак.

Из-за финансового кризиса и наступившего голода в Советской России началось упразднение ряда вузов. Осенью 1921 года Кубанский университет был закрыт, част преподавателей и студенты социально-исторического факультета перешли в Кубанский институт народного образования, созданный в сентябре 1920 года. В число четырех факультетов института вошел и словесно-исторический, ряд лет работавший по программе, близкой к университетской, с включением педагогических дисциплин.

В первой половине 1920-х годов структура института неоднократно изменялась. В апреле 1922 года словесно-исторический, педагогический и школьный факультеты объединили в факультет гуманитарных наук. В 1922-1923 учебном году снова самостоятельно начал действовать словесно-исторический факультет с двумя отделениями - словесным и историческим.

В начале 1924-1925 учебного года в Кубанском высшем педагогическом институте было создано 6 отделений, среди них - общественно-экономическое, готовившее учителей истории. Деканом словесно-исторического факультета был профессор Р.К. Войцик, деканом общественно-экономического отделения с 1924 года вплоть до его закрытия в 1927 году - профессор М.В. Клочков. Первый выпуск института состоялся в 1923 году: факультет подготовил трех учителей истории и четырех словесников.

В 1933 году институт был переименован в Краснодарский государственный педагогический институт, в составе которого с 1934 года снова функционировал исторический факультет. с 1929 по 1936 годы работало вечернее отделение по повышению квалификации учителей истории средних школ. В 1934 году было организованно заочное отделение, благодаря чему в состав студентов факультета влилось большое количество учителей начальных классов и неполных средних школ, красноармейцев, партийных и советских работников.

В 1930-е годы на историческом факультете существовало 2 кафедры: истории СССР, которой заведовал В.А. Голобуцкий, и кафедра всеобщей истории, возглавляемая доцентом Б.В. Ивановым.

С 1925 года факультет располагался в здании педагогического института (улица Седина, 4), а с 1937 по 1942 годы - в здании бывшего реального училища (улица Красная, 37).

В начале Великой Отечественной войны часть преподавателей и студентов исторического факультета ушла на фронт. Многие из них погибли, среди них - старший преподаватель кафедры истории СССР батальонный комиссар И.А. Черкашин, возглавлявший факультет в предвоенные годы. В 1941-1942 годы преподаватели и студенты факультета строили оборонительные сооружения вокруг города Краснодара, работали в госпиталях и больницах, занимались пропагандистской, шефской и патриотической деятельностью. Здание факультета во время оккупации города было разрушено, погибла богатейшая библиотека кабинета истории СССР и коллекция исторического музея, насчитывавшая 15 000 экспонатов.

После освобождения Краснодара в апреле 1943 года занятия на факультете возобновились в здании общежития пединститута (улица Октябрьская, 25) при большой нехватке преподавательских кадров, учебной литературы и оборудования.

В послевоенные годы на исторический факультет принимали по 30 человек на дневную и заочную формы обучения. Деканом факультета был доцент И.Ф. Сержанов, кафедрой истории СССР с 1941 по 1959 годы заведовал профессор М.В. Покровский, кафедрой всеобщей истории – доцент В.И. Мельникова.

В 1956 году на базе филологического и исторического факультетов был создан объединенный историко-филологический факультет, деканами которого в разное время были В.А. Скибицкий, А.И. Бакурский, Г.П. Иванов. Тогда же кафедры факультета объединили в единую кафедру истории, которой до 1959 года заведовал профессор М.В. Покровский, затем доцент Г.П. Иванов, а с 1961 года - профессор В.П. Малышев. В октябре 1965 года историко-филологический факультет был разделен на филологический и исторический факультеты, обязанности декана последнего с 1965 по 1967 годы исполнял доцент П.П. Измайлов.

В декабре 1965 года кафедра истории вновь была разделена на две: кафедру истории СССР, которой руководил профессор В.П. Малышев, и кафедру всеобщей истории во главе с доцентом Н.В. Анфимовым.

18 февраля 1970 года Краснодарский государственный педагогический институт был преобразован в Кубанский государственный университет: исторический факультет перевели в главный учебный корпус. В течение двух лет осуществлялся переход на новые учебные планы по специальностям «История» для университетов СССР. План приема стабилизировался и составлял 50 и 75 человек соответственно на дневную и заочную формы обучения. Деканами факультета были: в 1961-1966 годы - Г.П. Иванов, с 1967 по 1974 годы - Л.К. Безродный, с 1974 по 1977 годы - В.В. Криводед, с 1978 по 1992 годы - П.Я. Угринович, с 1992 по 2012 годы - Р.М. Ачагу, с 2012 года по настоящее время Александр Владимирович Ващенко.

В 1972 году произошло разделение кафедры истории СССР на две: кафедру дореволюционной отечественной истории (заведующий - профессор В.И. Недосекин) и кафедру истории советского общества (заведующий - профессор Г.П. Иванов).

Кафедру всеобщей истории с 1970 по 1980 годы возглавлял профессор Диволь Григорьевич Печсаный. После её раздела в 1981 году образовались кафедры истории Древнего мира и Средних веков (заведующий - профессор Николай Иванович Кирей) и новой и новейшей истории (заведующий - профессор Диволь Григорьевич Песчаный).

С 1983 года кафедру дореволюционной отечественной истории возглавляет профессор Валерий Николаевич Ратушняк, а изменившую название кафедру новейшей отечественной истории и социологии - профессор Владимир Иванович Черный.

В 1990-е годы на факультете были открыты новые специальности: социология, философия, международные отношения, зарубежное регионоведение. В результате факультет в 1998 году был переименован в факультет истории, социологии и международных отношений (ФИСМО). Кафедра новой и новейшей истории, которую с 1995 года возглавляет профессор Александр Гаврилович Иванов, была переименована в кафедру новой, новейшей истории и международных отношений, ставшую выпускающей по данной специальности.

Факультет первым в Кубанском государственном университете начал переход на многоуровневую систему подготовки. В 1997-1998 годах состоялись первые выпуски бакалавров по направлениям подготовки «История» и «Социология». (К сожалению в дальнейшем подготовка бакалавров на факультете была приостановлена по независящим от факультета причинам.) В 2006 году были приняты на обучение первые магистранты по направлению «История», а в 2009 году - по направлению «Социология».

Еще в конце 1980-х годов на факультете был создан кружок по изучению истории кубанского казачества, работой которого руководил доцент кафедры дореволюционной отечественной истории Владимир Прокофьевич Громов (впоследствии - атаман Кубанского казачьего войска).

Фактически возрождение кубанского казачества началось с деятельности этого кружка студентов исторического факультета, ставших в дальнейшем известными людьми, - А. Берлизова, А. Горбань, Ф. Бунина.

В 2000 году межфакультетская кафедра философии была включена в состав учебно-научных подразделений факультета. В 2003 году на базе факультета был образован Научно-исследовательский институт археологии Кубани (директор - Иван Иванович Марченко). В 2005 году кафедра новейшей отечественной истории и социологии была разделена на кафедру новейшей отечественной истории (заведующий - Владимир Иванович Черный) и кафедру социологии (заведующий - Владимир Николаевич Петров).

В 2006 году решение ученого совета КубГУ на факультете была образована кафедра дипломатии. Первый её заведующий - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, доктор исторических наук, профессор Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ Евгений Георгиевич Кутовой. На кафедре осуществляется подготовка специалистов по зарубежному регионоведению (со специализацией по странам Южной Европы). Административно-правовую практику студенты специальности «Зарубежное регионоведение» и «Международные отношения» проходят на базе представительства МИД РФ в городе Краснодаре, а лучшие студенты - в центральном аппарате МИД РФ в городе Москве.

Заметным явлением в научно-педагогической деятельности преподавателей стало проведение международных летних школ, посвященных истории холодной войны. Партнерами КубГУ в их проведении стали Архив национальной безопасности (США) и Информбюро НАТО в городе Москве. Школы проводились в 2002-2007 годах на базе филиала КубГУ в г. Геленджике с участием крупных специалистов-международников из США, Англии, Германии, Франции, России и других стран.

Во взаимодействии с администрацией Краснодарского края факультет на протяжении 1990-2000-х годов проводит международные и республиканские научно-практические конференции по археологии Кубани и социальной истории «Россия в войнах XX века» (Адлерксие чтения). Большой популярностью пользовались также периодически проводившиеся факультетом во взаимодействии с Кубанским казачьим войском международные и республиканские научные конференции по истории российского казачества.

Ученые факультета В.Н. Ратушняк, А.Г. Иванов, В.И. Черный сыграли важную роль в возвращении на Родину регалий Кубанского казачьего войска.

Докторский диссертационный совет по историческим наукам, действующий в университете с 1973 года, обеспечивает подготовку высококвалифицированных кадров по отечественной и всеобщей истории.

С 1997 года на факультете издаются «Голос минувшего. Кубанский исторический журнал», альманах «Грани», «Бюллетень национальных меньшинств» и др. За последние годы был опубликован ряд капитальных трудов по истории Кубани, истории органов внутренних дел и прокуратуры Кубани, а также школьные учебники по кубановедению.