ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ АМГПГУ

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ АМУРСКОГО ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Первоначально Факультет истории и юриспруденции (ФИиЮ) входил в состав Историко-филологического факультета, который в Комсомольском-на-Амуре государственном педагогическом институте был основан в 1957 году после перевода из города Хабаровска исторического факультета. В 1989 году был произведен первый набор на историческое отделение. В 1992 году было выделено самостоятельное подразделение Исторический факультет. В 2002 году исторический факультет вошел в состав Института филологии и истории при Комсомольском-на-Амуре государственном педагогическом университете. В 2006 году Факультет истории и юриспруденции стал снова самостоятельным подразделением при Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет».

За двадцатилетнюю историю своего существования факультет окончило более двух тысяч человек. Около двадцати выпускников являются кандидатами наук, двое докторами наук. В настоящее время на факультете обучается около 300 человек.

Выпускники факультета нашли свое призвание в различных организациях, отраслях и сферах деятельности: управленцы, силовики, научные работники, бизнесмены, педагоги. Таможня, органы власти, образовательные учреждения, частные и государственные предприятия, средства массовой информации вот далеко не полный перечень организаций, в которых могут найти свое место и уже работают выпускники факультета истории и юриспруденции ФГОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет».

В настоящее время на ФИиЮ осуществляется подготовка по следующим специальностям и направлениям:

направление подготовки «Педагогическое образование» профиль «История»; направление подготовки «Педагогическое образование» профиль «Право»; направление подготовки «Педагогическое образование» профиль «История и Право» (5-летний бакалавриат); направление подготовки "Социальная работа", профиль "Социальная работа в уголовно-исполнительной системе"; направление подготовки "Педагогическое образование", профиль "Историческое образование" (магистратура).

За время обучения студенты ФИиЮ проходят археологическую, воспитательную, педагогическую, научно-исследовательскую, страноведческую, производственную практики. Они принимают участие в исследовательских экспедициях, спортивных и интеллектуальных состязаниях, местных, региональных, всероссийских и международных конкурсах.

Факультет сотрудничает с ведущими вузами Дальневосточного региона, с органами власти Хабаровского края и органами местного самоуправления, средствами массовой информации, центральной избирательной комиссией Хабаровского края, городской Думой г. Комсомольска-на-Амуре, другими организациями и гражданами.

На Факультете истории и юриспруденции создан центр изучения общественного мнения и рынка «ОМИР», проводятся Публичные лекции для жителей города и края, «круглые столы», посвященные актуальным проблемам истории и современности, научно-практические конференции.