ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ РГУ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЯЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Факультет истории и международных отношений - один из старейших факультетов университета. Он был основан в 1938 году как историко-филологический, в 1968 году был преобразован в факультет истории с дополнительной специальностью «английский язык». В 2002 году открылось отделение «международные отношения», в 2003 году отделение «реклама». В 2013 году факультету исполнилось 75 лет.

За годы существования факультета истории в Рязанской области создана историческая школа, у истоков которой стояли такие видные педагоги-историки, как В.Н. Розенталь, И.П. Попов, Н.Г. Соколов, Ю.В. Фулин, К.А. Малафеев. Факультет по праву гордится своими выпускниками. Среди них академик Л.В. Черепнин - автор фундаментальных работ по русскому средневековью, А.Г. Кузьмин - известный специалист в области древнерусского летописания, Л.Л. Любимов - автор многочисленных работ по экономической теории, Э.М. Щагин - видный специалист по аграрной истории России.

Выпускники отделения истории могут работать в высших учебных заведениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования, архивах, музеях, в средствах массовой информации, органах государственного и местного самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях.