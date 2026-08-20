ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ КЕМГУ

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Подготовка специалистов-историков ведется с 1954-1955 учебного года. С 1956 года стали проводиться археологические экспедиции. В 1962 году в КГПИ была открыта аспирантура по истории. В 1963 году историко-филологический факультет разделился на филологический и истории и обществоведения (с 1965 года - исторический факультет). В 1999 году в связи с открытием новой специальности «Международные отношения» факультет был переименован в факультет истории и международных отношений. С 2010 года открыт набор на новое направление подготовки бакалавров «Документоведение и архивоведение», в 2013 году проведен набор на направления «Туризм» и «Зарубежное регионоведение», с 2014 года на факультет передана подготовка по направлению «Государственное и муниципальное управление». Учебно-научный процесс обеспечивается высококвалифицированным профессорско-преподавательским корпусом (из 70 преподавателей - 22 доктора наук - профессоров и 48 кандидатов наук - доцентов).