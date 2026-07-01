ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК РУДН

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Факультет был образован в структуре Университета 28 июня 1996 года по решению Ученого совета Российского университета дружбы народов в результате реорганизации историко-филологического факультета. С момента образования факультета до 2006 года деканом являлся профессор, доктор философских наук Нур Серикович Кирабаев. С 2006 года факультет возглавляет профессор, доктор философских наук, профессор Владимир Анатольевич Цвык.

При организации факультета была разработана концепция его развития, отвечающая требованиям и потребностям современной общественно-политической, социальной и экономической ситуации в стране, условиям развития современных гуманитарных наук.