ФАБРИЦИУС ЯН ФРИЦЕВИЧ

Советский военачальник, участник Гражданской войны.

Биография и карьера

Родился в семье батрака. С отличием окончил Виндавское городское училище. В 1894 г. получил образование в Александровской гимназии в г. Рига. В 1898–1899 гг. проходил военную службу в Литовском полку третьей гвардейской дивизии, в чине прапорщика был уволен в запас. Затем работал слесарем на машиностроительном заводе в Риге, но после ареста в 1901 г. был уволен. В 1903 г. вступил в РСДРП, распространял газету «Искра» и марксистскую литературу, через год суд приговорил его к 4 годам колонии за революционную деятельность. Находился в ссылке в Якутской области и на Сахалине. После начала Первой мировой войны ушел на фронт в качестве добровольца и воевал в составе первого Латышского стрелкового полка, получил несколько боевых ранений и заслужил военные награды, войну окончил в звании штабс-капитана. После Февральской революции стал председателем полкового комитета. С января 1918 г. член ВЦИК, принимал непосредственное участие в организации частей Красной Армии, командовал Гдовским отрядом, был председателем Военно-революционного комитета Псковского уезда. Командовал различными подразделениями, участвовавшими в боях на территории Латвии и Эстонии. 13 февраля 1919 г. его наградили орденом Красного знамени. В одном из боев получил тяжелое ранение, но после выздоровления с августа 1919 г. организовал оборону Ливно-Елецкого района против прорвавшихся в тыл отрядов К.К. Мамонтова, в Ельце организовал командные курсы и подготовил оборону города, ему удалось разбить отряд белых, захвативших город. Затем в качестве начальника и военкома сводного Первого отряда внутреннего фронта принял участие в боях с войсками генерала А.И. Деникина. В октябре получил именные часы из рук М.И. Калинина. Командовал 48-й стрелковой бригадой, принявшей участие в боях советско-польской войны. В 1921–1923 гг. начальник и комиссар Объединённых курсов комсостава РККА в Полоцке. Во время мятежа в Кронштадте 1921 г. по предложению К.Е. Ворошилова возглавил 501-й стрелковый полк, боровшийся против восставших, и лично повел в атаку солдат по льду Финского залива. С 1923 г. начальник второй Белорусской дивизии, затем 17-го Приморского стрелкового корпуса на Украине и 4-го стрелкового корпуса в Витебске. 17 мая 1928 г. был назначен помощником командующего Отдельной Кавказской Краснознамённой армией. Первый 4-кратный кавалер ордена Красного Знамени (1919, 1920, 24.03.1921, 31.12.1921). Погиб около г. Сочи в авиакатастрофе. Похоронен в Тифлисе (ныне Тбилиси).