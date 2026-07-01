ЭЗОП

ЭЗОП (др.-греч. Αἴσωπος) - легендарный древнегреческий баснописец.

Относительно достоверные и самые ранние сведения об Эзопе, которые мы имеем, это упоминание о нем Геродота в контексте другого упоминания – о гетере Родопиде (Родопис). Историк сообщает, что земляком фракиянки Родопиды и её товарищем по рабству у жителя Самоса Иадмона был Эзоп: «Ведь и он при­над­ле­жал Иад­мо­ну, что осо­бен­но ясно вот из чего: когда дель­фий­цы по пове­ле­нию боже­ства вызы­ва­ли через гла­ша­тая, кто жела­ет полу­чить выкуп за уби­е­ние Эсо­па, то никто не явил­ся, кро­ме вну­ка Иад­мо­на, кото­ро­го так­же зва­ли Иад­мо­ном. Он и полу­чил выкуп. Ста­ло быть, Эсоп при­над­ле­жал тому Иад­мо­ну» (Hdt., II, 134 – перевод Г.А. Стратановского). Всего несколько фактов о жизни и смерти Эзопа сообщает Геродот: примерно в первой трети VI в. до н.э. баснописец жил на Самосе в качестве раба Иадмона; был убит в Дельфах, и дельфийцы потом за это долго платили выкуп. В то же время историк подразумевает, что имя Эзопа хорошо известно его читателям.

На основании немногих сохранившихся сведениях последующая традиция создаст настоящую легенду об Эзопе. В этой легенде Эзоп превратится во фригийца (оттуда поставлялось в Грецию много рабов); обретет безобразную внешность (Геродот о его внешности ни единым словом не обмолвился); будет противопоставляться как умный раб глупому хозяину, а из поединков с ним неизменно выходить победителем; он станет собеседником семи мудрецов и участником их пиров: у Плутарха в «Пире мудрецов» он сидит на низком стульчике рядом с Солоном и подает шутливые реплики (Plut. Symp 150a). На каком-то этапе Иадмон пропадет, и его хозяином станет Ксанф (была еще версия Гераклида Понтийского, что Ксанф – первый хозяин, а Иадмон – последний). Добавлены будут и кое-какие детали касательно гибели Эзопа. Уже во времена Аристофана (последняя треть V в. до н.э.) рассказывали о краже, будто бы совершенной Эзопом в Дельфах: «в покраже обвинен был чаши Фебовой» (Vesp. 1447-1448 – перевод А. Пиотровского). Эта история превратится в известный бродячий фольклорный сюжет о подкинутой чаши. Наконец, появится «Жизнеописание Эзопа» («Книга о Ксанфе-филосфе и Эзопе, его рабе, или Похождения Эзопа»), где будут сведены воедино все эти мотивы, дополнены и расцвечены. Автор этой «народной книги» неизвестен; создана она была, скорее всего, на эллинистическом Востоке во II – I вв. до н.э.

Под именем Эзопа до нас дошел сборник басен; из упоминания все в тех же аристофановских «Осах» следует, что спустя сто с лишним лет после смерти баснописца «басни Эзопа» частенько цитировали в своих речах афинские тяжущиеся (Aristoph. Vesp., 565-567). Можно допустить историчность Эзопа или некоего его прототипа, согласиться с тем, что он был автором популярных басен, но каких именно, определить точно невозможно, ибо «сборник басен Эзопа» – такой же миф, как и его «жизнеописание». В этот сборник вошли басни разных авторов разных веков. Первый известный нам письменный сборник басен был составлен около 300 г. до н.э. Деметрием Фалерским (утрачен после XI в.). Именно он послужил образцом и основой для последующих сборников, в которые включались также риторические упражнения, ибо умение сочинять басни и походящие к случаю притчи было необходимой частью обучения будущего ритора. Основной эзоповский сборник был составлен в I – II вв. уже нашей эры. Примерно тогда же римский поэт Федр (в I в.) и греческий Бабрий (в конце I – начале II вв.) переложили «эзоповы басни» стихами, дополнив собственными. В конце античности имели хождение всевозможные переложения, риторские обработки, адаптации для школьных нужд традиционных эзоповских басен. Язык и содержание некоторых из них казались устаревшими; в позднеантичной и в ранней византийской традиции начались пересказы басен «современным» языком, изменения претерпевал и сам сборник: что-то из него выкидывалось, а что-то добавлялось. Впоследствии византийские ученые проделали большую работу по реконструкции основного эзоповского сборника, пытаясь убрать эти изменения, вытравить вульгаризмы, восстановить правильный литературный язык, – так появилась то ли во времена первого византийского возрождения (IX в.), то ли уже второго (XIV в.) новая, «младшая» редакция эзоповского сборника. Именно эта редакция легла в основу первого европейского печатного издания эзоповского сборника в эпоху Возрождения (1479 г.).

Сочинения:

Aesopica: A Series of Texts Relating to Aesop or Ascribed to Him / Ed. Perry B.E. Urbana, 1952; 2007. Vol. I.;

Басни Эзопа / Пер., статья и комментарии М.Л. Гаспарова. М., 1968; 1993.

Исторические источники (основные):

Геродот. История, кн. II;

Аристофан. Осы;

Плутарх; Пир семи мудрецов;

Жизнеописание Эзопа.