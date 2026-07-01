ЕЖОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ
ЕЖОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ - российский сценарист, драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР.
В 1951 году окончил сценарный факультет ВГИКа. Сценарии Ежова, отмеченные глубоким пониманием природы кино, были одинаково достоверны и убедительны в различных жанрах: проникновенном лирическом повествовании («Баллада о солдате», 1959, совместно с Г.Н. Чухраем, премия Мкф в Канне и др., Ленинская премия, 1961; «Дворянское гнездо», 1969, совместно с А.С. Кончаловским), психологической драме «Крылья» (1966, совместно с Н.Б. Рязанцевой), сатирической комедии («Тридцать три», 1966, совместно с В.В. Конецким и Г.Н. Данелия), приключенческом фильме («Белое солнце пустыни», 1970, совместно с Р. Ибрагимбековым; Государственная премия РФ, 1997), исторической эпопее («Сибириада», 1979, совместно с Кончаловским; премия Мкф в Канне) или революционной драме («Это сладкое слово - свобода!», 1973, совместно с В.П. Жалакявичюсом). Соавтор сценариев к фильмам: «Ляна» (1955), «Человек с планеты Земля» (1959), «Одиннадцать надежд» (1976), «Всё решает мгновение» (1979), «Девушка и Гранд» (1982), «Раз на раз не приходится» (1987), «Под северным сиянием» (1990), «Чёрный принц Аджуба» (1990), «Грех» (1992), «Мой лучший друг - генерал Василий, сын Иосифа» (1992) и др. Автор пьес «Соловьиная ночь» (1968), «Алёша» (1984, совместно с Г.Н. Чухраем), «Выстрел за барханами» (1985, совместно с Р. Ибрагимбековым). В 1977-2004 годах преподавал во ВГИКе (профессор с 1989 года).
Сочинения:
Сибириада. М., 1993;
Баллада о солдате: Киноповести. М., 1994;
Белое солнце пустыни: Избранное. М., 2006.