ЕЖОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

ЕЖОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ - российский сценарист, драматург , заслуженный деятель искусств РСФСР.

В 1951 году окон­чил сце­нар­ный факультет ВГИКа. Сце­на­рии Ежова, от­ме­чен­ные глу­бо­ким по­ни­ма­ни­ем при­ро­ды ки­но, бы­ли оди­на­ко­во дос­то­вер­ны и убе­ди­тель­ны в различных жан­рах: про­ник­но­вен­ном ли­рическом по­ве­ст­во­ва­нии («Бал­ла­да о сол­да­те», 1959, совместно с Г.Н. Чух­ра­ем, премия Мкф в Кан­не и др., Ле­нин­ская премия, 1961; «Дво­рян­ское гнез­до», 1969, совместно с А.С. Кон­ча­лов­ским), пси­хо­ло­гической дра­ме «Кры­лья» (1966, совместно с Н.Б. Ря­зан­це­вой), са­ти­рической ко­ме­дии («Три­дцать три», 1966, совместно с В.В. Ко­нец­ким и Г.Н. Да­не­лия), при­клю­ченческом филь­ме («Бе­лое солн­це пус­ты­ни», 1970, совместно с Р. Иб­ра­гим­бе­ко­вым; Государственная премия РФ, 1997), ис­то­рической эпо­пее («Си­би­риа­да», 1979, совместно с Кон­ча­лов­ским; премия Мкф в Кан­не) или ре­во­люционной дра­ме («Это слад­кое сло­во - сво­бо­да!», 1973, совместно с В.П. Жа­ла­кя­ви­чю­сом). Со­ав­тор сце­на­ри­ев к филь­мам: «Ля­на» (1955), «Че­ло­век с пла­не­ты Зем­ля» (1959), «Один­на­дцать на­дежд» (1976), «Всё ре­ша­ет мгно­ве­ние» (1979), «Де­вуш­ка и Гранд» (1982), «Раз на раз не при­хо­дит­ся» (1987), «Под се­вер­ным сия­ни­ем» (1990), «Чёр­ный принц Ад­жу­ба» (1990), «Грех» (1992), «Мой луч­ший друг - ге­не­рал Ва­си­лий, сын Ио­си­фа» (1992) и др. Ав­тор пьес «Со­ловь­и­ная ночь» (1968), «Алё­ша» (1984, совместно с Г.Н. Чух­ра­ем), «Вы­стрел за бар­ха­на­ми» (1985, совместно с Р. Иб­ра­гим­бе­ко­вым). В 1977-2004 годах пре­по­да­вал во ВГИКе (профессор с 1989 года).

Сочинения:

Си­би­риа­да. М., 1993;

Бал­ла­да о сол­да­те: Ки­но­по­вес­ти. М., 1994;

Бе­лое солн­це пус­ты­ни: Из­бран­ное. М., 2006.