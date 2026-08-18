«ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СОЧИНЕНИЯ, К ПОЛЬЗЕ И УВЕСЕЛЕНИЮ СЛУЖАЩИЕ»

«Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» — первый в России ежемесячный журнал, издававшийся Академией наук в Санкт-Петербурге в 1755—1764.

Организован по инициативе М.В. Ломоносова и Г.Ф. Миллера (исполнял обязанности главного редактора). В журнале публиковались статьи академиков по истории, географии, естественным наукам, переводы западноевропейских ученых и философов (Ж. Бюффона, Ф. Вольтера, Ж. Д’Аламбера, К. Линнея и других), произведения русских литераторов. Среди постоянных авторов издания были Миллер, М.М. Щербатов , Ф.И. Соймонов , А.М. Сумароков, М.М. Xерасков, В.К. Тредиаковский. Тираж журнала доходил до 2 тыс. экземпляров. В журнале отразились такие важные явления русской культуры XVIII в., как становление «норманнской теории» происхождения русского государства Миллера, литературная полемика между Ломоносовым, Сумароковым и Тредиаковским. Журнал закрылся в связи с переездом Миллера в Москву.

Лит.: Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.—Л., 1952; Готовцева А. Г. Журнал «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» в российском историко-культурном контексте середины XVIII века. (Диссертация). М., 2005; Каратаев Н. К. Экономический раздел первого журнала Академии наук России // Известия Академии наук СССР. Отдел экономики и права. 1950. № 3.