ЕЖ ТЕОДОР ТОМАШ
ЕЖ ТЕОДОР ТОМАШ - польский писатель.
Участвовал в Венгерской революции 1848 года, в нацинально-освободительном движении (в том числе в восстании 1863-1864 годов). Печатался с 1851 года (статьи в лондонском журнале польской эмиграции «Demokrata Polski»). Способствовал утверждению жанра исторического романа в польской литературе: проникнутые демократическими и патриотическими идеями романы о борьбе балканских народов против турок [«Ускоки» («Uskoki», 1870, русский перевод 1870-1871 годы), «Невеста Гарамбаши» («Narzeczona Harambaszy», 1872, русский перевод 1874 год), «Зарница» («Zarnica», 1874, русский перевод 1877 год)], о прошлом Польши [«При короле Ольбрахте» («Za króla Olbrachta», 1876), «Бурное время» («Z burzliwej chwili», 1881)] и др.
Сочинения:
На рассвете. М., 1959.