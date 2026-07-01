ЕЖ ТЕОДОР ТОМАШ

ЕЖ ТЕОДОР ТОМАШ - польский писатель.

Уча­ст­во­вал в Венгерской ре­во­лю­ции 1848 года, в нацинально-ос­во­бо­дительном дви­же­нии (в том числе в вос­ста­нии 1863-1864 годов). Пе­ча­тал­ся с 1851 года (ста­тьи в лон­дон­ском жур­на­ле польской эмиг­ра­ции «Demokrata Polski»). Спо­соб­ст­во­вал ут­вер­жде­нию жан­ра ис­то­рического ро­ма­на в польской литературе: про­ник­ну­тые де­мо­кра­тическими и пат­рио­тическими идея­ми ро­ма­ны о борь­бе бал­кан­ских на­ро­дов про­тив ту­рок [«Ус­ко­ки» («Uskoki», 1870, русский перевод 1870-1871 годы), «Не­вес­та Га­рам­ба­ши» («Nar­zec­zo­na Harambaszy», 1872, русский перевод 1874 год), «Зар­ни­ца» («Zarnica», 1874, русский перевод 1877 год)], о про­шлом Поль­ши [«При ко­ро­ле Ольб­рах­те» («Za króla Olbrachta», 1876), «Бур­ное вре­мя» («Z burzliwej chwi­li», 1881)] и др.

Сочинения:

На рас­све­те. М., 1959.