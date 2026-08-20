ЕЗДРА

ЕЗДРА - ветхозаветный священник, книжник и законоучитель периода персидского господства, организатор послепленной иудейской общины.

Све­де­ния о жиз­ни и дея­тель­но­сти Ездры со­дер­жат­ся в 1-й Кни­ге Ез­д­ры (7-10-я гла­вы) и в Кни­ге Не­емии (8-я и 12-я гла­вы). Про­ис­хо­дил из ро­да Се­ра­ии, пер­во­свя­щен­ни­че­ско­го ро­да Аа­ро­но­ва (1 Езд. 7:1-5). В седь­мой год прав­ле­ния персидского ца­ря Ар­так­сер­кса (около 458 года до н. э.) по­лу­чил от ца­ря по­ве­ле­ние «по­ста­вить пра­ви­те­лей и су­дей, что­бы они су­ди­ли весь на­род за ре­кою» (1 Езд. 7:25). По при­бы­тии в Ие­ру­са­лим с «сы­на­ми Из­раи­ле­вы­ми… из свя­щен­ни­ков и ле­ви­тов, и пев­цов и при­врат­ни­ков и не­фи­не­ев» (1 Езд. 7:7) - с те­ми, кто не ис­шёл по­сле окон­ча­ния пле­не­ния Ва­ви­лон­ско­го при ца­ре Ки­ре II , - Ездра на­шёл, что «на­род Из­раи­лев и свя­щен­ни­ки и ле­ви­ты не от­де­ли­лись от на­ро­дов ино­пле­мен­ных... по­то­му что взя­ли до­че­рей их за се­бя и за сы­но­вей сво­их, и сме­ша­лось се­мя свя­тое с на­ро­да­ми ино­пле­мен­ны­ми» (1 Езд. 9:1-2). Ездра при­звал на­род к по­кая­нию, по­тре­бо­вал от жи­те­лей Ие­ру­са­ли­ма и всей Иу­деи раз­вес­тись с ино­пле­мен­ни­ца­ми (1 Езд. 10:10-11).

Ио­сиф Фла­вий в «Иу­дей­ских древ­но­стях» (XI, 158) ука­зы­ва­ет, что Ездра умер в пре­клон­ном воз­рас­те и по­хо­ро­нен в Ие­ру­са­ли­ме, од­на­ко, со­глас­но бо­лее позд­не­му пре­да­нию, Ездра был по­хо­ро­нен в деревне Узер, близ города Бас­ра (современный Ирак).

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