ЭЙЗЕНШТЕЙН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Советский режиссёр театра и кино, художник, разработчик теории монтажа, заслуженный деятель искусств РСФСР (1935), профессор ВГИК (1937), доктор искусствоведения (1939), лауреат Сталинской премии первой степени (1941, 1946).

Детство режиссёра

В своей советской автобиографии Эйзешнтейн писал, что не может гордиться происхождением: и отец, и мать были отнюдь не из рабочих семей. Родителями режиссёра были инженер, архитектор Михаил Осипович Эйзенштейн и дочь купца первой гильдии Юлия Матвеевна Конецкая.

Детство будущего режиссёра можно назвать благополучным — достаток в доме, круглые пятерки в реальном училище, уроки музыки и иностранных языков, увлечение живописью, и книги, до которых Сергей Михайлович всегда был большим охотником. Однако в семье благополучия не было — в 1912 отец и мать режиссёра развелись. Мальчик остаётся жить с отцом в Риге. Всю жизнь Эйзенштейн называл себя «мальчиком из Риги» — даже тогда, когда он стал режиссёром с мировым именем. В 1915 году, окончив реальное училище, Эйзенштейн переезжает к матери в Петербург и поступает, по стопам отца, в Институт гражданских инженеров.

Революция

После февральской революции 1917 года Эйзенштейн вступает в ряды народной милиции. Весной 1917 года его призывают в армию, зачисляют в школу прапорщиков инженерных войск. После октябрьской революции 1917 года школу расформировывают, и Эйзенштейн оказывается в Красной Армии. Эйзенштейн продолжает служить военным строителем, параллельно занимается самодеятельностью. Впоследствии он писал: «Если бы не революция, то я бы никогда не «расколотил» традиции — от отца к сыну — в инженеры» <…> Революция дала мне в жизни самое для меня дорогое — это она сделала меня художником».

Увлечение театром

Осенью 1920 года Эйзенштейн демобилизовывается из Красной Армии и едет в Москву — поступать на курсы японского языка при Военной академии. Живёт он в комнате своего старого друга, актёра Максима Штрауха, в большой коммунальной квартире на Чистопрудном бульваре (этот дом в Москве сохранился, адрес: Чистопрудный бульвар, 23). Попав в Москву, Сергей Эйзенштейн увлекается театром и, учась на курсах, устраивается художником-декоратором в театр Пролеткульта. Вскоре он уходит с курсов японского и полностью посвящает себя театру. В 1921 году Эйзенштейн учится у Всеволода Мейерхольда в Государственных высших режиссёрских мастерских (ГВЫРМ), одновременно с этим в театре Пролеткульта он вместе с Валентином Смышляевым ставит спектакль «Мексиканец» по рассказу Джека Лондона. В том же году С.М. Эйзенштейн знакомится с Г.В. Александровым (Мормоненко), который станет его другом и соавтором первых пяти фильмов Эйзенштейна. В 1923 году Эйзенштейн уже руководит театральными мастерскими Пролеткульта и ставит свой знаменитый спектакль «Мудрец» — вольную интерпретацию классической пьесы А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Спектакль представлял собой «монтаж аттракционов»: 25 эпизодов, в которых цирковые трюки перемежались с фарсовыми сценами и сатирой на острые темы. Карикатуру на этот спектакль можно увидеть у Ильи Ильфа и Евгения Петрова в «Двенадцати стульях», где театр Пролеткульта выведен под маской театра «Колумб».

Начало карьеры в кино. «Броненосец Потёмкин»

Пытаясь окончательно порвать с условностью театра, свой следующий спектакль («Противогазы») Эйзенштейн ставит в цехах Московского газового завода, однако эта постановка была неудачной. Разочаровавшись в театре, Эйзенштейн переходит в кино. Его первой работой стал фильм «Стачка», посвященный революционным событиям 1905 года. Уже в первом фильме Эйзенштейн формулирует свои главные принципы: метод постановки — монтаж аттракционов, вместо кинозвёзд — народные массы. Всемирную славу приносит Эйзенштейну его второй фильм — «Броненосец Потёмкин», посвященный восстанию на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический», случившемуся в июне 1905 года. Заказной фильм, сделанный Эйзенштейном по поручению юбилейной комиссии при ВЦИК СССР (юбилей революции 1905 года), «Броненосец Потёмкин» был неоднократно назван одним из лучших фильмов всех времен. Изначально это должна была быть масштабная эпопея о революции 1905 года, где восстанию на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический» уделялся небольшой эпизод, однако потом сценарий был переработан и главной темой фильма стало восстание на броненосце. Однако, пока шла переработка сценария, закончилось лето, и фильм пришлось снимать осенью, сутками дожидаясь солнечной погоды. Исполнители почти всех ролей в этом фильме — непрофессиональные актёры, обычные жители Одессы и Севастополя. Роль самого броненосца сыграл ржавый остов броненосца «Двенадцать апостолов», сцены с которым снимали в бухте, что, благодаря монтажу, практически незаметно.

После триумфального выхода «Броненосца Потёмкина», комитет дома на Чистпродуном, 23 постановил выделить Эйзенштейну отдельную комнату в коммунальной квартире. Однако, жить в этой комнате ему было некогда: в 1926 году режиссёр едет в Берлин, знакомиться с достижениями европейского кинематографа, а в 1927 году — в Ленинград, снимать фильм о революции 1917 года.

«Октябрь». «Старое и новое». «Да здравстует Мексика»

Фильм «Октябрь» снова был заказным. Эйзенштейну поручили сделать фильм к 10-летию Октябрьской революции. Съёмки этого фильма шли полгода, а сцену штурма Зимнего дворца Эйзенштейн снимал неделю: по вечерам на Дворцовую площадь (в 1927 году — площадь Урицкого) приходили рабочие — играть революционную толпу.

Некоторые сцены из этого фильма (например, ту самую сцену штурма Зимнего) до сих пор нередко принимают за хронику событий 1917 года. После «Октября» Эйзенштейн обращается к сельской теме и снимает агитационный фильм «Генеральная линия» (вышел под названием «Старое и новое», название предложено И.В. Сталиным) о советском преобразовании деревни. Однако этот фильм прошёл практически незамеченным, а в 1930 году снят с экрана как «идеологически ошибочный». Это был тревожный звонок.

В 1929 году Эйзенштейн, Александров и оператор Эдуард Тиссе отправляются в Западную Европу и Америку — знакомиться со звуковым кино. Они провели за рубежом 3 года и сделали фильм «Да здравствует Мексика», посвященный мексиканской революции. Во время работы над этим фильмом произошёл конфликт с продюсером Энтони Синклером, в результате которого Эйзенштейн не смог смонтировать фильм и отснятая плёнка осталась в США (она попадёт в СССР уже в конце 1970-х, фильм выпустит Григорий Александров).

Критика за «формализм»

Весной 1932 года Эйзенштейн возвращается в Москву. Осенью этого же года он начинает преподавать в Государственном институте кинематографии (современный ВГИК). В 1934 году Сергей Михайлович Эйзенштейн женится на журналистке Перл Моисеевне Фогельман (псевдоним — Пера Аташева) и переезжает в отдельную квартиру на Потылихе. К сожалению, дом на Потылихе, где жил мастер, был снесён в 1972 году. Работа над следующим фильмом («Бежин луг») начинается только в 1935 году. Фильм, посвящённый коллективизации сельского хозяйства, был раскритикован руководством кино за «формализм». Несмотря на попытки Эйзенштейна спасти фильм, в 1937 году работа над ним была остановлена, плёнки с фильмом — смыты, а режиссёр лишён права преподавания в Институте кинематографии. Единственная плёнка с «Бежиным лугом» погибла в Москве осенью 1941 года во время бомбёжки. Всё, что осталось от легендарного фильма — это отдельные кадры, смонтированные в 1968 году Н.И. Клейманом и С.И. Юткевичем в небольшой фотофильм.

«Александр Невский»

В тревожном 1937 году над Эйзенштейном сгустились тучи. Провал последнего фильма, несколько доносов, предложение руководителя Госкино Шумяцкого запретить Эйзенштейну снимать могли стоить режиссёру жизни. Тем не менее, Политбюро ЦК ВКП (б) предлагает не запрещать Эйзенштейну снимать кино, но зорко следить за тем, что он снимает. Сергею Эйзенштейну поручают сделать патриотический фильм. Он снимает «Александра Невского», свой первый звуковой фильм. Специально для этого фильма Сергей Прокофьев написал кантату «Александр Невский». Кульминационную сцену фильма — поединок на льду Чудского озера — Эйзенштейн снимал летом: асфальт на Мосфильме смесью мела и соли и залили жидким стеклом.

Фильм «Александр Невский», посвященный борьбе русских людей с немецкими рыцарями Тевтонского ордена, в обстановке готовящейся войны с Германией имел грандиозный успех. Эйзенштейн снова оказывается в зените славы: ему без защиты диссертации присуждают степень доктора искусствоведения и награждают Сталинской премией. В отличие от «Броненосца» и «Октября», важную роль в этом фильме играет работа профессиональных актёров, главную роль сыграл известный актёр Николай Черкасов. Когда в 1942 году в СССР будет учреждён орден Александра Невского, на его аверсе будет выбит профиль актёра Черкасова.

После Александра Невского Эйзенштейн пробует себя в новой роли — в 1940 году он ставит на сцене Большого театра оперу Рихарда Вагнера «Валькирия».

«Иван Грозный»

Также незадолго до начала Великой Отечественной войны Сергей Эйзенштейн начинает работать над фильмом «Иван Грозный». Это была последняя крупная работа мастера. Заказчиком фильма был лично И.В. Сталин. Съёмки шли во время войны, в Алма-Ате, куда в 1941 году был эвакуирован из Москвы «Мосфильм». Первая часть фильма, стержневой идеей которой было объединение всех сил вокруг государства и правителя ради разгрома внутренних и внешних врагов, вышла на экраны в 1944 году и получила самый лестный отзыв властей, за неё Эйзенштейн был удостоен второй Сталинской премии. Вторая же часть фильма, посвящённая опричнине Ивана Грозного, при жизни мастера на экраны не вышла. Ключевой эпизод второй части фильма, снятый на цветную плёнку — пляска опричников — был жестко раскритикована властями. В постановлении ЦК ВКП (б) от 4 сентября 1946 года о кинофильме «Большая жизнь», Эйзенштейн был обвинён в том, что «обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов, наподобие американского Ку-Клукс-Клана, а Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером — слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета». Поставив в своём фильме вопрос о расплате за абсолютную власть, Эйзенштейн оказался в безвыходном положении: либо убить себя правдой (то есть, настаивать на своём видении фильма и угодить в лагерь) либо убить себя ложью (то есть, воспеть Ивана Грозного и убить в себе художника). Эйзенштейн не стал воспевать Ивана Грозного. В 1946 году работа над фильмом была остановлена, вторая часть была «положена на полку» — она вышла на экраны только в 1958 году. Третью часть Эйзенштейн сделать не уже смог. От неё сохранились отдельные кадры, рисунки, части сценария, а также эпизод «Рыцарь Штаден на опричном дворе». Известно, что финалом фильма должен был стать захват русской армией замка Вессенштейн, где Иван, завершив опричнину и войну, выходит к волнам Балтийского моря и обретает покой, восстанавливает гармонию с миром. Главную роль — царя Ивана Васильевича (Грозного) — в фильме сыграл Николай Черкасов, музыку к фильму написал Сергей Прокофьев.

Последние годы

В 1946 году, когда Эйзенштейну запрещают продолжать работу над «Иваном Грозным», режиссёр переносит первый инфаркт. Понимая, что ему в любом случае, осталось немного, Эйзенштейн рьяно берётся за работу. В 1946-1948 гг. он пишет три книги по теории кино, много преподаёт во ВГИКе. В ночь на 11 февраля 1948 года Сергей Михайлович Эйзенштейн умирает от сердечного приступа. 13 февраля 1948 года его хоронят на Новодевичьем кладбище.

Фильмография:

Стачка (1924) — режиссёр, сценарист;

Броненосец Потёмкин (1925) — режиссёр, сценарист;

Октябрь (1927) — режиссёр, сценарист;

Старое и новое (1929) — режиссёр, сценарист;

Да здравствует Мексика! (1932, 1979) — режиссёр, сценарист, фильм доработан Г. В. Александровым в 1979 году;

Бежин Луг (1935-1937) — режиссёр, сценарист;

Александр Невский (1938) — режиссёр, сценарист;

Иван Грозный (1944, 1-я серия) — режиссёр, сценарист;

Иван Грозный (1945, 2-я серия) — режиссёр, сценарист; черновая версия фильма вышла в 1958 году.

Иван Грозный (1946, 3-я серия) — режиссёр, сценарист; фильм не закончен.