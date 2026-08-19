ЭЙСМОНТА-ТОЛМАЧЁВА ДЕЛО

Осуждение группы партийно-государственных работников, консультировавшихся о возможности борьбы против И. Сталина в 1932 г.

Нарком снабжения РСФСР Н. Эйсмонт говорил в кругу других членов партии: "Вот мы завтра поедем с Толмачевым к А.П. Смирнову, и я знаю, что первая фраза, которой он нас встретит, будет: "и как это во всей стране не найдется человека, который мог бы "его" убрать". Имелись в виду руководитель комитета дорожного транспорта и бывший министр внутренних дел РСФСР В. Толмачев и бывший нарком земледелия, разжалованный в руководители коммунального хозяйства за причастность к «правому уклону», А. Смирнов. Процитированная в документах расследования фраза могла свидетельствовать и о планах насильственного устранения Сталина. Эйсмонт вел оппозиционные разговоры также с бывшим председателем Совнаркома А. Рыковым. В ноябре 1932 г. кандидат в члены ЦК М. Савельев сообщил Сталину об этих беседах. Виновные были сняты со всех постов, арестованы, исключены из партии. Эйсмонт и Толмачев были осуждены на три года лишения свободы. Сталин узнал, что прежде не принадлежавшие к оппозиции партийные работники обсуждают необходимость его смещения с поста руководителя партии. Он был обеспокоен тем, что бывшие оппозиционеры сохранили влияние на высокопоставленных чиновников, и идея отстранения Сталина от власти тайно обсуждается на относительно высоком уровне.

Исторические источники:

Неизвестная Россия. ХХ век. Т.1. М., 1992;

Сталинское Политбюро в 30-е гг. Сборник документов. М., 1995.

Автор статьи: Шубин А.В.