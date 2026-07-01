ЕЙСКИЙ МУЗЕЙ

Ейский историко- краеведческий музей, один из старейших музеев Краснодарского края, основан 5 мая 1920 года на базе музея наглядных пособий, созданного педагогами города в 1910 году .

В феврале 2000 года музею присвоено имя выдающегося ейского краеведа Владимира Васильевича Самсонова, руководившего музеем с 1929 по 1962 год.

Сейчас фонды музея насчитывают более 60 тысяч единиц хранения. Среди них: материалы археологических и этнографических экспедиций, документы, фотографии, награды ейчан, уникальные материалы по истории города и Северо-Западного региона Кубани. Музеем собраны интересные материалы о земляках-ейчанах: всемирно известном художнике-графике Д.И. Митрохине, актере и режиссере С.Ф. Бондарчуке и многих других. Экспозиция головного музея дает возможность познакомиться с природой и историей города Ейска и Северо-Восточного Приазовья. Работает зал «Гордость города Ейска», рассказывающий о знаменитых ейчанах. В 2-х выставочных залах проводятся разнообразные по тематике выставки. Музей имеет 3 филиала. Мемориальный музей выдающегося русского борца, шестикратного чемпиона мира по французской (греко-римской) борьбе, Заслуженного мастера спорта СССР, Заслуженного артиста РСФСР Ивана Максимовича Поддубного открыт в 1971 году в парке, носящем его имя, недалеко от его могилы. Художественный музей, открытый в 2008 году, в котором представлены работы западно-европейских художников (Чехия, Германия, Австрия) XVI - первой половины ХХ веков из коллекции ейчанина И.А. Арзамасцева, подаренные музею.

Помимо этого в фондах хранятся личные вещи, переписка и художественные работы известного книжного графика Д.И. Митрохина, местных художников XIX - начала ХХ века Г. Котелевца, П. Кузнецова и других. Интерес представляет коллекция советского андерграунда 1960-1980-х годов, коллекция произведений «mail art», включающая работы известных западных мастеров этого направления. Всего коллекции музея насчитывают более 1000 единиц живописи, графики и скульптуры. В 1995 году открыт мемориальный комплекс «Защитникам Ейска». Небольшая по объему экспозиция, рассказывающая об обороне Ейска силами Азовской военной флотилии в 1942 году, развернута в сохранившемся ДОТе времен Великой Отечественной войны в пляжной зоне на Ейской косе. На площадке у ДОТа установлено 3 артиллерийских орудия времен войны. Комплекс открыт только в летнее время. Музеем ежегодно проводится более 40 стационарных и передвижных выставок как из собственных фондов музея, так из фондов музеев других городов России и частных коллекционеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, Златоуста, Сочи.

Работниками музея разработана система музейного воспитания молодежи, начинающаяся с дошкольного возраста. Для различных возрастных категорий разрабатывается и проводится цикл познавательно-развлекательных программ и театрализованных экскурсий. Стало традиционным проведение фольклорных праздников и мероприятий. Проводятся выездные мероприятия, виртуальные экскурсии и мультимедийные лекции с использованием экспонатов музея.

Иллюстрации:

Ейский историко-краеведческий музей имени В.В. Самсонова.