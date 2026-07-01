ЭЙРЕНА, ИРЕНА (др.-греч. Εἰρήνη)

В древнегреческой мифологии богиня мира.

Эйрена (букв. «мир», «спокойствие»), как и ее сестры-горы Эвномия («благозаконие») и Дике («справедливость»), – дочь Зевса и Фемиды, богини права и законного порядка (Theog., 901-903; Pind. Ol., XIII, 6-10). Образ Эйрене часто встречается в греческой поэзии и драматургии, нередко в общественно-политическом контексте; в Афинах тема мира была особенно популярна в эпоху Пелопоннесской войны. «Мир» – название комедии Аристофана, поставленной незадолго до заключения Никиева мира 421 г. до н.э.

Как богиня мира Эйрена стала почитаться в Афинах с середины V в. до н.э. Плутарх (Cim., 13) сообщает, что около 465 г. до н.э. афиняне воздвигли Эйрене алтарь (возможно, после победы Кимона над персами при Эвримедонте). В ознаменование мира со Спартой в 371 г. до н.э. в Афинах были назначены ежегодные государственные жертвоприношения Эйрене (Isocr., XV, 109-110; Nep. Timoth., 2, 2; IG II2, 1496, 94-95). В это же время в Афинах была установлена статуя Эйрены, держащей на руках маленького Плутоса ( букв. «богатство»), работы Кефисодота (Paus., I, 8, 2) – самое известное скульптурное изображение Эйрены, дошедшее до нас в римской копии. Статуя Эйрены украшала также афинский пританей (Paus., I, 18, 3).

В римском пантеоне с Эйреной отождествлялась Пакс (лат. pax «мир»).

Иллюстрация :

Эйрена с Плутосом. Римская копия с греческого оригинала работы Кефисодота около 370 г. до н.э. Мрамор. Мюнхен, Глиптотека.

Автор статьи: О.В. Кулишова