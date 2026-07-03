ЭЙНЕМ ФЕРДИНАНД ТЕОДОР

Фабрикант немецкого происхождения, основатель крупнейшей кондитерской фирмы.

Первые шаги и успех в России.

Родился в семье лютеранского священника, но отказался продолжить дело отца. В Москве с 1848. Через три г. арендовал помещение на Арбате, устроив там мастерскую по производству шоколада. С 1853 – в III гильд. Моск. купечества, с 1867 – во II гильд. В 1853—56, во время Крымской войны Э. выполнил подряд по поставке варенья и сиропов для рус. армии. Государственный заказ принес ему значительный доход. Качество и точность исполнения сразу же обратили на себя внимание. После войны вместе с компаньонами, полковником Лермонтовым и коллежским секретарем Романовым, вложившими по 5 тыс. руб. серебром, сняли на 10 лет дом в Мясницкой ч. и устроили там кондитер. фабрику, выпускавшую 10 сортов шоколада, шоколадн. конфеты, пралине.

В 1867 г. Эйнем на имя жены Каролины купил дом на Софийской наб., напротив Кремля. На пустыре за домом разместилась фабрика, оборудован. паровой машиной в шесть лошадиных сил и паровым котлом. В процессе покупки оборудования для ф-ки Э. сблизился с моск. немцем Юлиусом Гейсом (1832—1907), кот. предложил координировать работу с оптовыми покупателями. В 1870 был заключен договор, по которому Э. получал 60 %, а Гейс – 40 % прибыли.

В 1870 г. для производства в Москве легкого бисквитного печенья (по англ. технологии и на англ. оборудовании) был куплен участок на Берсеневской набережной. В 1871 ф-ка Эйнема была крупнейшей из пяти шоколадн. фабрик в Москве и выпускала почти пол. продукции всех моск. пр-тий, а именно: 32 тонны шоколада, 160 тонн шоколадн. конфет, 24 тонны «чайного печенья» (англ. бисквитов) и 64 тонны колотого сахара; всего на сумму 300 тыс. руб.

На фоне растущих прибылей, Эйнем не забывал и о благотворительной деятельности. С каждого проданного фунта нового печенья Эйнем жертвовал пять копеек серебром, из которых половина суммы поступала в пользу благотворительных заведений Москвы, а другая половина – в пользу Немецкой школы для бедных и сирот.

От «Эйнема» к «Красному Октябрю».

Э. умер в Берлине и, согласно его желанию, был похоронен в Москве. Могилы Э. его и жены сохранились на Введенском кладбище. После смерти Эйнема в 1886 г. предприятие было акционировано и приобрело форму товарищества (осн. капитал 0,5 млн руб.) с коллегиальн. правлением с участием Юлиуса Гейса и его сыновей (Вольдемара, Юлиуса, Альберта, Оскара, Карла). В 1914 г. по показателям продаж «Эйнем» вышел на первое место среди кондитер. фирм России. На Всемирной выставке 1900 в Париже, где были представлены восемь рос. пищевых фирм (кондитер., чайн. и сахарн.), фирма «Эйнем» получила высшую награду – Гран-при. В 1913 г. т-во «Эйнем» получило звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества».

После революции в 1918 ф-ка «Эйнем» была национализирована и переименована в Государственную кондитерскую фабрику № 1, что подчеркивало лидирующее положение предприятия в отеч. кондитер. промышленности. В честь пятилетия революции ф-ка получила название «Красный Октябрь», к которой добавляли «бывшая Эйнем» вплоть до нач. 1930-х (это служило беспроигрышным паролем для покупателей).