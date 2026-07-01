ЭЙХЕНБАУМ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

Российский и советский литературовед, один из ключевых деятелей «формальной школы», толстовед.

Происхождение и образование.

Родился в семье земских врачей. Вскоре семья переехала в Воронеж, где прошли детство и юность Эйхенбаума. С детства, как и его старший брат Всеволод, свободно владел французским и немецким языками, писал и разговаривал на них. После окончания с золотой медалью воронежской гимназии в 1905 г. Эйхенбауем переехал в Санкт-Петербург. Занимался музыкой и поступил в Музыкальную школу Е. П. Рапгофа, одновременно на историко-филологический факультет Петербургского университета, который закончил в 1912 г.

Педагогическая деятельность.

В 1917 сдал магистерские экзамены, после чего работал на Историко-филологических и юридических курсах Н. П. Раева (1917–1918); во Втором Петроградском педагогическом институте (им. Н. А. Некрасова) в должности профессора кафедры всеобщей литературы (1919–1921); в Первом педагогическом институте в должности профессора кафедры русской литературы (1918–1921); профессор Петроградского университета (1918–1949) и Государственного института истории искусств (1920–1931).

Научная и литературная деятельность.

Область научных интересов: теория и история русской литературы; текстология. Его привлекало писательское творчество. В 1933 г. он издал книгу «Маршрут в бессмертие. Жизнь и подвиги чухломского дворянина и международного лексикографа Николая Петровича Макарова», однако ее появление осталось незамеченным критиками. Эйхенбаум сосредоточился на текстологической работе — издании М. Ю. Лермонтова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Я. П. Полонского, Л. Н. Толстого. Продолжалась и работа над книгой о Толстом. В 1931 г. вышла книга «Лев Толстой. Кн. 2. 60-е годы», в которой Эйхенбаум больше внимания уделял биографии писателя, нежели теоретическим проблемам его творчества. Третий том исследования, «Семидесятые годы», был завершен в 1940 году (опубликован в 1960 году). В августе 1936 г. Президиум АН СССР присудил Эйхенбауму степень доктора литературоведения без защиты диссертации, за выдающиеся работы в области русской литературы и текстологии. Пережил блокадную зиму, в марте 1942 вместе с университетом эвакуирован в Саратов, откуда вернулся в конце 1944. После Второй мировой войны продолжал работу над книгами о Л. Н. Толстом, видя в этом труде «спасение и лечение» от мрачных событий общественной жизни — репрессий, травли А. А. Ахматовой и М. М. Зощенко, «борьбы с космополитами», от которой пострадал и он в 1949 г. Последовало увольнение из университета. Лишь после смерти И.Сталина в 1953 г., он смог вернуться к редакторской работе.