ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ

Башня в Париже, один из символов Франции и ее столицы. Возведена по проекту Гюстава Эйфеля в 1887-1889 гг.

Проект

1889-й был годом 100-летия Великой Французской революции. В честь столь знаменательного события правительство предприняло организацию в столице Всемирной выставки, должной продемонстрировать технические достижения эпохи. Кроме этого, власти желали увековечить юбилей каким-либо поразительным сооружением. Еще в 1886 г. был объявлен соответствующий конкурс, в котором участвовали 700 архитектурных проектов. В итоге победила работа инженера Гюстава Эйфеля, который ранее принимал участие в проектировке статуи Свободы, подаренной французами Соединенным Штатам.

Однако намерение соорудить в центре Парижа высотную металлическую конструкцию вызвало шквал критики со стороны французского общества. Многие писатели, художники и композиторы (среди них Александр Дюма , Ги де Мопассан , Леконт де Лиль , Шарль Гуно ) направили протестную петицию директору Всемирной выставки, считая, что башня будет смотреться нелепо и испортит вид города.

Строительство и дальнейшая история

Но ничто не помешало строительству, которое длилось 17 месяцев (1887-1889) и велось 250 рабочими на Марсовом поле. За все время для него были использованы 15 тыс. деталей из металла и 2,5 млн. заклепок. В основе сооружения был фундамент, уходящий вглубь на пять метров ниже уровня реки. При помощи гидравлических прессов в опорах башни удалось точно выровнять ее нижнюю платформу (всего их три), имевшую вид четырехгранной усеченной пирамиды. Изначально Эйфель хотел оформить башню статуями, но затем оставил ей только ажурные арки в основании конструкции, что придало всему сооружению строгий и в то же время изящный вид.

Торжественное открытие состоялось 31 марта 1889 г. Под звуки национального гимна творец башни водрузил на ее вершине флаг Франции. В том же году Гюстав Эйфель был удостоен ордена Почетного легиона. Само сооружение отразило достижения технического прогресса того времени и, несмотря на изначальную критику проекта, в итоге полюбилось парижанами.

Составлявшая первоначально чуть более 300 м в высоту, башня к 2010 г. достигла 324 м благодаря новым антеннам. До 1930 г. она являлась самым высоким сооружением в мире, уступив тогда первенство Крайслер-билдингу. На первой и второй платформе расположились ставшие популярными среди горожан рестораны (например, «Жюль Верн»), на третьей – метеорологическая и астрономическая обсерватории и физический кабинет. Помимо лестницы в 1792 ступеньки, башня была оборудована гидравлическими лифтами, которые в начале ХХ в. сменились электрическими, как и все ее освещение (в 1985 г. появилось современное золотистое освещение). На всех трех платформах расположены смотровые площадки, радиус обзора с Эйфелевой башни достигает 72 км. В наше время верхушка башни оборудована теле- и радиоантеннами, авиационными маяками, радарами и системами связи служб пожарных и полиции. Внутри нее также имеются метеостанция и отделение почты. Благодаря особенностям конструкции, она практически не страдает от ветра. Сооружение регулярно окрашивается и реставрируется, подсвечивается ночью.

Будучи национальным символом Франции, Эйфелева башня является самым посещаемым туристическим объектом в мире.