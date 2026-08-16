ЭЙДЕЛЬМАН Натан Яковлевич

Историк, публицист, популяризатор науки.

Окончил исторический факультет МГУ (1952). Кандидатская диссертация: «Корреспонденты вольной печати Герцена и Огарева в период назревания первой революционной ситуации в России» (ИИ АН СССР, 1964).

С 1952 учитель средней школы. Был тесно связан с кружком «молодых историков» Л.Н. Краснопевцева, за что был уволен из школы и некоторое время оставался без работы, пока не устроился научным сотрудником Московского областного краеведческого музея (г. Истра). С 1960-х на литературной и лекторской работе. Член Союза писателей СССР.

Эйдельман один из самых известных популяризаторов истории. Его книги отличались фактической насыщенностью и хорошим доступным стилем. Внес заметный вклад в декабристоведение.

Считал, что особенностью развития России является «революция сверху», т.е. инициирование реформ верховной властью, в то время как народ оказывается в роли либо исполнителя, либо бунтаря. Связывал это с ослабостью городов и третьего сословия.

Сочинения:

Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., 1966;

Лунин. М., 1970;

Герцен против самодержавия: Из потаённой истории России XVIII-XIX веков. М., 1973;

Грань веков. М., 1982;

Последний летописец. М., 1983;

Твой девятнадцатый век. М., 1986;

«Революция сверху» в России. М., 1989.