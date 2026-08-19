ЕВТРОПИЙ
ЕВТРОПИЙ - римский историк IV века.
Из сохранившихся скудных сведений биографии Евтропия известно, что он участвовал в персидском походе Юлиана Отступника, служил начальником императорской канцелярии при Валенте в ранге «светлейшего мужа» (vir illustris), возможно, в 370/371 году был проконсулом Азии, в 379/380 году занимал высокие посты при дворе Феодосия I.
По поручению Валента примерно в 367 году написал историю Рима от Ромула до Валентиниана I (в 10 книгах) в типичном для того времени жанре бревиария (краткого изложения). Основными источниками для Евтропия были сочинения Ливия, Флора Аннея, Светония Транквилла, Геродиана, вероятно, документы императорской канцелярии. Евтропий излагал материал анналистически (смотри Анналы), в книгах VII-X включены биографические очерки императоров. Наибольшее внимание уделял внешнеполитической истории, подчёркивая важное значение территориального расширения Римского государства, с целью показать современникам пример благодетельного правления. Бревиарий Евтропия служил учебником, около 381 года он был переведён на греческий язык. Его труд очень информативен, несмотря на встречающиеся неточности.
Сочинения:
Бревиарий от основания Города. СПб., 2001.